"Совесть-то должна быть": Ангелина Вовк пристыдила "предательницу" Ротару

Известие о возвращении Софии Ротару на российскую эстраду разделило общество на два лагеря. Почитатели таланта "хуторянки" безмерно рады вновь лицезреть свою любимицу в "Песне года". Уж больно соскучились они по кумиру. Меж тем, злопыхатели уже несколько дней судачат, мол, 72-летняя артистка поиздержалась, вот и едет на заработки. Не остались в стороне и коллеги исполнительницы.

Свое мнение по поводу возвращения на российскую сцену Софии Ротару высказала многолетняя ведущая "Песни года" Ангелина Вовк. "Я поражаюсь всегда вот такой позиции человека, она вызывает удивление. Ну, во-первых, если ты так плохо относишься к России, ну зачем ты сюда едешь за деньгами? На месте Софии я бы не поехала сюда зарабатывать, как бы ни были нужны деньги", - не сдержала эмоций артистка.

Она в шоу-бизнесе не один десяток лет, много всего повидала. Но все равно в ее голове не укладывается, как так можно. "Шоу-бизнес, конечно, дело не очень чистое, но совесть-то должна быть. Я понимаю, артист - вне политики. Но, если ты действительно вне политики, тогда не поддерживай армию, которая воюет с нашей страной", - цитирует ее Царьград.

Вовк настроена категорично. Звезда не может простить Ротару предательства и даже отказалась хлопать певице из-за ее лицемерия: "Я вот, например, не пойду на концерт Ротару. Хотя я ее очень любила в советское время. Не буду ей аплодировать... Ведь она же приезжает сюда и улыбается всем. Выйдет на сцену. Не будет же говорить: а, какие вы плохие. Скажет: как я вас люблю, какие вы хорошие. Ну, тогда и вести себя надо по-другому по отношению к нашей стране".

София Ротару во время выступления в Сочи, лето 2019 г.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним, в конце 2018 года София Ротару отказалась выступить на российской "Песне года" и отменила все корпоративы в России из-за военного положения, объявленного президентом Украины Петром Порошенко. А с 2014 года артистка, не скрывавшая своей проукраинской позиции, часто отказывалась приезжать с концертами в Москву.

Съемки итогового концерта "Песня года - 2019" пройдут 7 декабря в Москве. Ротару подтвердила свое участие. Также она может выступить на нескольких частных корпоративах в России. Кроме того, ожидается выступление Софии Михайловны на фестивале "Легенды ретро FM". Гонорар за корпоратив в этом сезоне - 50-60 тысяч долларов. Поклонники по Ротару соскучились, так что вполне вероятно, что ее концерты в России пройдут с аншлагом.