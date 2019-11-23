"Интермальчик": эпатажный сын Елены Яковлевой разозлил публику новым лицом

Эпатажный сын Елены Яковлевой не так давно начал делать себе новое лицо. Но совершенно неожиданно молодой человек столкнулся с настоящей атакой хейтеров. Дениса Шальных, чье тело с ног до головы украшено татуировками, раньше в соцсетях называли фриком за его внешний вид. Казалось бы, теперь злопыхатели должны успокоиться. Однако на этот раз возмущение моралистов вызвала травмирующая операция, которой подверг себя отпрыск именитой актрисы.

Денис Шальных активно вел страничку в Инстаграме. Однако потоки негатива, которые лились на него каждый день, вынудили единственного сына Елены Яковлевой ограничить доступ к блогу. Молодой человек редко появляется в соцсетях. И вот на днях он сделал подборку комментариев, которые оставляют ему фолловеры.

Хейтеры возмущены тем, что Шальных решил избавиться от татуировок. Он увлекся ими несколько лет назад, украсив цветными рисунками не только тело, но и лицо. Недавно Денис заявил, что татуировки на лице мешают ему жить. Парня не пугают ни высокая стоимость операции, ни тяжелые последствия, которые могут возникнуть. Не секрет, что выводить наколки гораздо труднее и болезненнее, чем делать их.

Денис не скрывает своего удивления и искренне не понимает, почему его никак не оставляют в покое. Более того, хейтеры даже пишут про его родителей. "Жалко Яковлеву. И сын, и муж - оба ку-ку", "Ни одна уважающая себя девушка не свяжет себя с таким фриком. Если он у себя на лице устроил такой хаос, что же он из себя в жизни представляет?", "Интермальчик", "Какие же бездарные дети рождаются у звезд. Ведь мучаются потом от своей бездарности, глядя на звездных родителей", - не унимаются злопыхатели.

Меж тем Шальных намерен довести начатое до конца. Судя по видео, которое появилось в Сети, парень мужественно перенес первый сеанс. Денису почистили часть лица. И хотя специалисты предупреждают - после травмирующей операции полностью от тату избавиться невозможно, а каждую новую процедуру можно проводить не чаще одного раза в 30 дней, сын Елены Яковлевой не унывает.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/744954" frameborder="0"></iframe> Сыну Елены Яковлевой выжигают лазером татуировки с лица.

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