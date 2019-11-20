Новое лицо: врач рассказала о последствиях травмирующей операции эпатажного сына Елены Яковлевой

Новость о том, что эпатажный сын Елены Яковлевой делает себе новое лицо, не на шутку встревожила публику. В соцсетях в закрытых группах пользователи обсуждают данное решение Дениса Шальных. Многие фолловеры на личном опыте столкнулись с подобной проблемой, потому не понаслышке знают, насколько эта операция опасная и тяжелая.

Все тело Дениса Шальных покрыто татуировками. Он увлекся ими несколько лет назад. Единственный сын Елены Яковлевой втянулся настолько, что украсил цветными рисунками не только тело, но и лицо. Однако некоторое время назад Денис заявил, что решил свести татуировки на лице, так как они ему теперь мешают жить. Парня не пугают ни высокая стоимость операции, ни последствия, которые могут возникнуть.

Все тело Дениса Шальных покрыто татуировками.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Процедуры по избавлению от тату весьма дорогие. Не секрет, что выводить наколки гораздо труднее и болезненнее, чем делать их. 27-летний парень обратился в одну из московских клиник. Ради нового лица он готов расстаться с кругленькой суммой. По некоторым данным, цена на подобные процедуры начинается от 100 тысяч и выше в зависимости от сложности работ.

Судя по видео, которое появилось в Сети, Шальных мужественно перенес первый сеанс. Денису почистили часть лица. За шесть минут ему удалили две татуировки. "Было неприятно, это не та боль, которая мне нравится. По 10-балльной шкале боль была на уровне семи, тут прям всего сжимало", - сообщил молодой человек.

Меж тем, в интернете завязалась бурная дискуссия по поводу ролика. Пользователи делятся своим опытом. "От ошибок молодости можно избавиться, но очень дорого, больно и долго", - пишут одни. "Под действием лазера происходит микровзрыв, пигмент распадается на мелкие частицы, которые естественным путем покидают организм. Примерно в течение месяца после сеанса татуировка будет становиться светлее. Успех сведения татуировки зависит от разных факторов: чем глубже, тем хуже сводится, цветные удалять сложнее. Хуже всего уходит зеленый, белый и красный пигмен", - заявляют другие. "Перед процедурой надо пить обезболивающее", - советует обывательница. В ответ фолловер пишет: "Я выбрал лазер, но, увы, сделал ошибку, потому что татуировку поехал сводить не в клинику с хорошим оборудованием, а в тату-салон. Мастер сказал, что ничем мне помочь не может и предложил забить старую татуировку новым рисунком". А еще одна девушка заявила: "Первая обработка была самой болезненной. Каждый выстрел лазера - это взрыв краски в коже, сравнить можно с тем, как будто вас с оттяжкой бьют тонкой и тугой резинкой и так тысячи раз. Поднялась температура. Рана болела около недели".

В свою очередь, специалисты предупреждают - после травмирующей операции по удалению тату будут последствия. "Шрамов не останется. Но полностью от тату избавиться невозможно. Каждую процедуру можно проводить не чаще одного раза в 30 дней. Лазер расщепляет краску, именно потому появляется не шрам, а ожог. Если краска сидит под кожей не глубоко, то достаточно пяти-семи процедур. А если глубоко - 10-12", - рассказала kp.ru врач-дерматолог одной из крупнейших клиник России, пожелавшая остаться инкогнито.

По словам специалиста, след от татуировки останется в любом случае. "Это что-то по типу пигмента. Место будет отличаться от цвет кожи. И самое главное - если краска сидит глубоко, то лазер в этом случае бессилен. Тогда после 12-ой процедуры мы вытягиваем краску кислотой. Эта процедура очень болезненная. Пациентам даже с высоким болевым порогом сильно жжет кожу. За раз можно обработать квадрат 10 на 10 см. Если человек очень терпелив, то на все про все потребуется 20 минут. Но я за свою многолетнюю практику такого не встречала", - поведала врач.

После процедуры ни в коем случае нельзя загорать. К коже нельзя прикасаться, нельзя пользоваться кремами. "Только аккуратное умывание. Место ожога мажем травяными мазями", - заключила дерматолог.