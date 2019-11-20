Cын Елены Яковлевой делает себе новое лицо

Сын актрисы Елены Яковлевой известен эпатажными экспериментами с собственной внешностью. Все тело и даже лицо Дениса Шальных покрыто татуировками. Однако некоторое время назад наследник народной артистки решил избавиться от цветных рисунков и сделать себе новое лицо.

Денис Шальных увлекся татуировками несколько лет назад. Заработав первые деньги, он решил набить тату в честь любимой собаки. Потом на его теле появились и другие наколки. Молодой человек втянулся настолько, что украсил ими даже лицо.

Из-за татуировок сына Елены Яковлевой в соцсетях часто называют фриком. Странное хобби наследника актриса не сразу приняла, однако позже смирилась с его желанием украшать себя и даже сделала себе татушку на спине в знак солидарности с отпрыском.

Однако некоторое время назад Денис, который, кстати, не пьет, не курит и ежедневно качается в спортзале, заявил, что решил свести татуировки на лице, так как они ему теперь мешают в жизни и работе. В первую очередь он хочет удалить изображение гроба, которое у него на щеке. "Это очень мрачная татуировка. Вся эта загробная символика не очень хорошо отражается на жизни. То, что у тебя снаружи, оно, скорее всего, у тебя внутри. Поэтому какие-то шаги в сторону осветления своего образа необходимо делать всем", - делился сын Яковлевой.

Процедуры по избавлению от тату весьма дорогие. Выводить наколки гораздо труднее и болезненнее, чем делать их, к тому же могут остаться шрамы. 27-летний сын актрисы обратился в одну из московских клиник. Чтобы получить новое лицо, придется потратить более 100 тысяч рублей. Денис, судя по видео, мужественно перенес первый сеанс. Полностью чистое лицо у него будет через три года. Никаких шрамов не останется, уверяют врачи.

После того как Денису почистили часть лица, он признался, что ожидал менее болезненную процедуру. За шесть минут ему удалили две татуировки. "Было неприятно, это не та боль, которая мне нравится. Утешает только то, что быстро. По 10-балльной шкале боль была на уровне семи, тут прям всего сжимало", - цитирует Шальных "СтарХит".