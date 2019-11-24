"Колюсь я на самом деле немного, нечасто": Семенович огорошила Кудрявцеву признанием

Анна Семенович не только обладательница аппетитных форм. Бархатистой коже певицы можно только позавидовать. А на ее лице - ни единой морщинки. Звезда не скрывает - у нее есть свой секрет.

Анна Семенович делает уколы красоты. "Колюсь я на самом деле немного, нечасто. Я люблю больше всего аппаратные процедуры, когда вбивают какую-то гиалуроночку", - огорошила признанием эффектная блондинка в эфире программы "Секрет на миллион".

После этих слов Лера Кудрявцева ахнула и попросила гостью продолжать. "Ручные массажи я люблю", - не унимается певица.

Каждое утро у нее ритуал. Анна обязательно уделяет себе любимой 15 минут, чего и всем желает: "Кофейку сварили, всех в школу проводили, на завод. Пусть они работают, а вы подходите к зеркалу и говорите себе: «Я - богиня»".

Семенович делает масочку на лицо и принимает солевые ванны. "Есть такая теория о том, что утренние солевые ванные дают энергию. Надо не очень долго лежать и водичку не очень горячую. И после теплой ванной - прохладный душ. И снова к зеркалу: «Я - богиня».

Артистка активно ведет свой блог и не скрывает, что с помощью фотошопа меняет талию и разглаживает морщинки. "Талию немного уменьшаю, не буду врать. Больше ничего вроде не делаю, потому что ноги у меня стройные. Разглаживаю немного личико, на самом деле не сильно", - заключила звезда.