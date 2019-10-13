2019-10-13T19:13:55+03:00
В мире

Сын Джо Байдена уволится из компании с иностранным участием

Хантер Байден заявил, что не хочет давать повода для конфликта интересов, если его отец станет президентом
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Хантер БайденХантер БайденФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В конце октября Хантер Байден - сын бывшего вице-президента и кандидата в президенты Джо Байдена собирается уволиться из управляющей компании Фонда прямых инвестиций, который поддерживается государственными структурами Китая.

Чтобы не давать повода для конфликта интересов, Хантер Байден также пообещал не входить в правление иностранных компаний, если его отец будет избран американским президентом США в следующем году.

«При администрации Байдена Хантер будет готов соблюдать все без исключения руководящие принципы и стандарты, которые президент Байден может ввести с целью разрешения конфликтов интересов или предотвращения возникновения таких конфликтов», - приводит агентство Bloomberg заявление адвокат Джорджем Мезайресом.

Напомним, ранее расследование против Хантера Байдена стало причиной скандала вокруг разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Демократы утверждают, что глава Белого дома давил на своего украинского коллегу в вопросе расследования дела против сына Джо Байдена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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