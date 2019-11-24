"А платье-то чужое": Веру Брежневу подвел смелый наряд с глубоким декольте

В Москве прошла ежегодная музыкальная премия "Золотой Граммофон". По традиции, самые яркие звезды отечественного шоу-бизнеса получили заветные награды, исполнили собственные хиты и продемонстрировали роскошные наряды на красной дорожке.

К этому дню артисты готовились с особой тщательность. Не каждый раз тебе удается срывать бурные овации, когда твое имя звучит со сцене Государственного Кремлевского Дворца. Некоторые знаменитости унесли по две заветные статуэтки. Не стала исключением и Вера Брежнева. Ее отметили за песню "Любите друг друга" и исполненную с Еленой Север композицию "Зла не держи".

37-летняя певица похвасталась не только наградами, но и новинками своего гардероба. Вера тщательно продумала образ, в котором ее запечатлели фотографы на красной дорожке. Брежнева предстала на церемонии в длинном белом платье с высоким разрезом и глубоким декольте. Наряд экс-солистки группы "ВИА Гра" украсила огромная роза. "Это платье от молодого, но перспективного дизайнера", - похвасталась звезда.

Брежнева предстала на церемонии в длинном белом платье с высоким разрезом и глубоким декольте.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Все бы ничего, вот только в таком же наряде пять месяцев назад появилась Елена Подкаминская. Звезда сериала "Кухня" вышла на красную дорожку церемонии закрытия 30-го фестиваля "Кинотавр" в Сочи. Тогда ее наряд произвел фурор. Не только обыватели, но и коллеги по цеху не только рассматривали шикарный наряд актрисы, но и пытались дотронуться до огромного цветка, ставшего изюминкой яркого образа.

Получается, Вера Брежнева всего лишь повторила знаменитый выход другой отечественной звезды. Сознательно ли пошла на этот шаг певица или все же думала о том, что она вышла в свет в сшитом только для нее платье, остается загадкой. В своем блоге вокалиста опубликовала серию фото в этом наряде. "Эмоции. Спасибо вам за любовь. В этом году ее стало больше, именно поэтому вчера на премии я получила две награды! Это мечта артиста - быть услышанным. Вчера получился очень красивый счастливый музыкальный вечер", - подписала Вера снимки.

ververa Спасибо вам за любовь...

Меж тем в пабликах, посвященных вчерашней премии, завязалась бурная дискуссия по поводу одного и того же платья, которое надели Подкаминская и Брежнева. Обыватели обсуждают, на ком же наряд сидит лучше, а также принялись жалеть Веру.

podkaminskaya_official Мой перфекционизм торжествовал в тот красивый вечер

"Платье из папье-маше?", "Галушка вышла на ковер? Не понимаю я, что в ней такого. Обычная среднестатистическая женщина. Да еще и чужое платье надела", "На Лене лучше сидит, мне кажется. Оно воздушнее", "Вера просто богиня. Очень красивая", "Девочки, а платье-то чужое! Елена Подкаминская 16 июня 2019 года в Сочи пришла в таком на церемонию закрытия юбилейного "Кинотавр", "Вот так конфуз. Брежневой подсунули платье Подкаминской. Интересно, она в курсе?", "Одной мне кажется, что стремно надевать чужое платье?", "Как-то нехорошо с Верой поступили. Ей, наверное, этот дизайнер не сказала, что платье чужое", "Она хоть в химчстку его сдала после Лены?", - обсуждают фолловеры модный провал.