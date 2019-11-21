"Такая красивая": Вера Брежнева в купальнике вызвала восторг

Вера Брежнева - одна из самых ярких певиц отечественного шоу-бизнеса. За жизнь звезды в соцсетях следят миллионы поклонников, а каждое выступление артистки становится настоящим праздником для публики. И, конечно же, подписчики с нетерпением ждут новых фотографий своей любимицы.

Вера Брежнева последнее время сосредоточена на гастролях. Даже в блоге исполнительница публикует фото и видео исключительно со своих концертов. Кажется, последние снимки в бикини звезда размещала летом. Вот почему свежая фотография вокалистки в купальнике привел ее фолловеров в восторг.

"Фиолетовые сумерки... Такие фото с моря помогают мне терпеливо проживать ноябрь в - 6 и дожидаться завтра...", - гласит подпись к яркому кадру, на котором Вера запечатлена на берегу океана. Звезда сидит на песке на фоне заката и с улыбкой смотрит в камеру.

ververa Фиолетовые сумерки...

Очарованные подписчики оставили под снимком сотни эмоциональных комментариев. Они не скупятся на комплименты в адрес певицы. "Изумительные фото! Ты прекрасна, Вера!", "Такая красивая", "Какая же вы непередаваемо красивая", "Прекрасная и неотразимая Вера", "Просто васторги", "Шикарная, как всегда", "Вы просто солнышко", "Вера, как Вам удается держать себя в такой прекрасной форме?", "Вы самая самая красивая звезда!", "Шикарная вы женщина! Богиня!", - пишут обыватели.

Отметим, Вера Брежнева не только успешная артистка, но и прекрасная мама, которая души не чает в свои дочках. Соня и Сара - самая большая гордость в жизни певицы. Старшая дочь Веры - Соня Киперман родилась 30 марта 2001 года. Она обучалась в модельном агентстве, а потом уехала в Америку. Сейчас Соня учится в колледже. Девушка уже покоряла подиумы Нью-Йорка и снималась для обложек журналов. А младшая Сара Киперман появилась на свет 14 декабря 2009 года. Девочка, по рассказам Веры, очень любит выбирать наряды и мечтает стать принцессой. Она очень любит старшую сестру.