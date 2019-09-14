2019-09-14T19:20:17+03:00
Звезды

Вера Брежнева в прозрачной комбинации похвасталась идеальной фигурой

Певица объявила о завершении лета
Ольга ЛИБГАРДТ
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Фото: instagram.com/ververa/Фото: instagram.com/ververa/
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Вера Брежнева считается одной из самых красивых и ярких певиц на российской эстраде. 37-летняя мама двоих детей находится в прекрасной форме, а ее кожа будто сияет изнутри. Звезда активно ведет блог и делится с поклонниками видео и фото, которые, как правило вызывают массу эмоций у публики.

Так произошло и на этот раз. Вера Брежнева необычным образом решила попрощаться с летом. Она разместила смелое фото, на котором предстала лежа на диване в прозрачной комбинации черного цвета, через которую просвечивалось нижнее белье. Певица показала идеальный живот и длинные ноги.

"Официально финальная фотография моего лета 2019... Пожалуй, это был самый интересный сезон за последнее время. Столько проектов одновременно я еще не готовила. Но успела и отдохнуть, потому что осень будет жаркой", - пообещала своим подписчикам певица.

ververaververa
Финальная фотография моего лета 2019...
33109 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Не успела она опубликовать пост и снимок, как публика тут же оставила сотни восторженных комментариев под фото. Оно ведь и не удивительно. За жизнью звезды в соцсетях следят более 11 миллионов подписчиков.

"Красивое завершение такого же красивого лета", "Вера, вы шикарная и невероятная", "На Веру можно смотреть вечно, шикарная комбинашка", "Красивая и сногсшибательная". "Вера этим летом действительно разных много крутых фоток было. На каждой ты шикарная, даже говорить не о чем. Поэтому смотреть на тебя - это удовольствие", - делятся фолловеры.

Отметим, Вера Брежнева не только успешная артистка, но и прекрасная мама, которая души не чает в свои дочках. Соня и Сара - самая большая гордость в жизни певицы. Старшая дочь Веры - Соня Киперман родилась 30 марта 2001 года. Она обучалась в модельном агентстве, а потом уехала в Америку. Сейчас Соня учится в колледже. Девушка уже покоряла подиумы Нью-Йорка и снималась для обложек журналов. А младшая Сара Киперман появилась на свет 14 декабря 2009 года. Девочка, по рассказам Веры, очень любит выбирать наряды и мечтает стать принцессой. Она очень любит старшую сестру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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