Итоговое сочинение 2019/2020 в 11 классе по литературе: как к нему подготовиться и на что обратить внимание

4 декабря выпускникам по всей стране предстоит написать итоговое сочинение, необходимое для допуска к ЕГЭ. Нужно выбрать одну из пяти предложенных тем и порассуждать на нее, опираясь на прочитанные книги. Причем книги могут быть абсолютно любыми, необязательно из школьной программы.

Темы сочинения

Темы сочинения были известны еще в сентябре. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) утвердил пять больших тематических направлений для сочинения этого года:

1. «Война и мир» - темы этого направления будут посвящены 150-летию великой книги;

2. «Надежда и отчаяние» - тут выпускникам придется вспомнить, какие литературные герои оказывались в трудных ситуациях и что помогло им выстоять;

3. «Добро и зло» - здесь от школьников ждут рассуждений о вечном конфликте и его отражении в литературе;

4. «Гордость и смирение» - стоит вспомнить не только нравственный, но и исторический аспект этих понятий;

5. «Он и она» - тут можно порассуждать о взаимоотношениях полов на примерах из книг.

Сливов не будет

В рамках каждого направления будут сформулированы более точные темы. В прошлом году в рамках направления «Отцы и дети» выпускники писали на такие темы:

- «Что важнее для детей: советы родителей или их пример?»

- «Почему старшему поколению порой бывает трудно понимать молодежь?»

- «Как вы понимаете выражение «достойный сын своего отца»?»

- Для каждого часового пояса будут составлены свои комплекты тем по каждому направлению, - рассказала Ольга Решетникова, директор ФИПИ. - Они станут известны выпускникам только в день самого экзамена. Поэтому искать в интернете готовые варианты тем бессмысленно.

Самые частые ошибки

Главная - несоответствие написанного теме. Как объясняют проверяющие, это связано с тем, что школьники не пишут экзамен с чистого листа, а пользуются домашними заготовками - заранее выученными цитатами, притянутыми за уши.

Другая популярная ошибка - дети путают смысл понятий в задании. Например, затрудняются дать определение понятию «бесчестье» и пишут эссе про что-то совсем другое.

Ну и путаница в именах героев и в авторах произведений.

ПОПЫТКА НЕ ПЫТКА

Большинство получает за сочинение зачет. Задача не такая уж трудная, если чуть-чуть подготовиться, прочитать хотя бы пять книжек в соответствии с общими направлениями.

- Часто школьники расширяют содержание эссе до уровня всего направления и размышляют, например, о войне и мире без привязки к заявленной теме, - перечисляют эксперты типовые ошибки.

Всего в сочинении надо написать 350 слов - эссе меньше 250 слов автоматом получают незачет, даже без проверки. Впрочем, сильно переживать насчет возможного провала не стоит: будет еще две попытки пересдачи, в феврале и мае.

Полезные советы

Как подготовиться к сочинению за оставшиеся дни

Самый простой способ - побольше читать! Правда, «Войну и мир» за оставшееся время осилить уже сложно. Зато вполне можно уделить побольше внимания коротким жанрам - освежить в памяти рассказы Чехова и Бунина, прочитать короткие зарисовки Тэффи и Аверченко.

Чтобы вспомнить все сюжетные перипетии больших произведений, можно перечитать их краткое содержание. Конечно, заменить ими полноценное чтение произведений не получится. Такие обзоры помогут освежить в памяти детали, но не передают полностью характеры героев и атмосферу книги.

Помимо самих книг, можно обратиться и к аналитическим обзорам на них. И это не только Белинский и Добролюбов про «луч света в темном царстве», но и современные критики. Их отзывы далеко не всегда вписываются в рамки школьной программы - зато они могут быть более эмоциональными и понятными.

Кроме самой литературы, можно почитать еще и сочинения прошлых лет, а также комментарии экспертов к ним. Они выложены на сайте ФИПИ www.fipi.ru в разделе «Методические рекомендации к итоговому сочинению». Проверяющие подробно разбирают примеры из удачных и неудачных работ и показывают, какие лексические и смысловые ошибки привели к снижению балла.

Критерии оценки сочинения:

- грамотность;

- соответствие теме;

- аргументация с отсылками к литературе;

- логика и композиция;

- качество письменной речи.