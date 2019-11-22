«Это моя главная боль»: Лолита заставила страдать бывшего мужа

Без пяти минут бывшие супруги (слушание по делу о разводе назначено на конец ноября) Лолита Милявская и Дмитрий Иванов, которые после девяти лет брака не смогли расстаться друзьями, продолжают обмениваться любезностями в прямом эфире. После двухсерийного шоу «Секрет на миллион», где певица смешала бывшего с грязью и представила публике его личную переписку с «любовницей», фитнес-тренер отправился раздавать интервью телеканалам и шоу на YouTube. В последнем из них на канале MadMashRooms Дмитрий признался, что эпатажной жене все-таки удалось сделать ему больно.

- Поначалу ведь вы расстались нормально, но мирный развод не продается, - отметила ведущая. - Тогда, видимо, Лолита решила достать все грязное белье. По моим скромным данным, за передачу ей заплатили 5 миллионов рублей.

- Если Лола хочет превратить всю нашу совместную жизнь в пиар и фарс, чтобы на этом заработать - для меня это просто шок и единственная болевая точка. Это удар, - признался Иванов. - Единственное, чем я могу объяснить все это — думаю, она сейчас очень обижена и находится в состоянии агонии.

По словам бывшего мужа, артистка вышла из себя, когда в Сети появились фото Иванова с новой девушкой Ольгой Кулиевой.

- Мы ведь расстались, и 3,5 месяца со стороны Лолиты было гробовое молчание. В это время мы обменивались СМС и была даже одна совместная поездка в Израиль, - удивил ведущую гость. - Так как у нас уже есть израильское гражданство, нам нужно было один раз в году съездить туда вместе — это была запланированная поездка, хотя к тому времени мы расстались. Все прошло абсолютно нормально, по-дружески. Мы жили в разных отелях. Казалось бы, ну что еще может быть? Разошлись, все по-человечески, цивилизованно. Вернулись из Израиля, и тут в Сети появились мои фотографии с Ольгой — и началось. Хотя я свободный человек!

Опроверг Иванов и слова Лолиты о якобы заплаченных ему 7000 евро — подарок артистки при расставании, и ее предположения, что брак был фиктивным с самого начала:

- Никаких конвертов с деньгами Лола мне не давала, думаю, она сказала это ради хайпа и красного словца. А фиктивный брак — да это просто смешно. Приложили в суде и в передаче мою переписку с Ольгой. Но переписка ведь не является физической изменой! Можно пошутить, да все, что угодно, тем более, если ты с человеком находишься в разных странах. Второй довод — якобы я женился ради израильского паспорта. Ребята, ну послушайте, брак был в 2011 году, гражданство я получил в 2019-м. То есть восемь лет я ждал, вынашивал коварный план… А потом получил паспорт и сразу развелся? Пусть попробуют в суде это доказать, - усмехнулся Иванов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/719345" frameborder="0"></iframe> Лолита и её мужчины.«Верная дура» - рассказывает о себе Лолита Милявская. Пятый брак певицы тоже дал трещину...

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