10 причин, почему дети и родители выбирают Ёлку в Крокусе

Юбилейная ёлка в Крокусе «День рождения Деда Мороза» пройдёт с 21 декабря 2019 года по 7 января 2020 года в «Крокус Сити Холле».

Грандиозность события. Ёлка в Крокусе – самое масштабное детское новогоднее шоу в Москве, способное подарить гостям незабываемые эмоции. Премьера 2020 года «День рождения Деда Мороза» порадует межгалактическим размахом: 300 артистов на сцене, 80 артистов в зрительном зале, 500 уникальных костюмов, лазерное шоу, яркая графика и пространственный видеомэппинг с погружением в виртуальную реальность.

Бесплатные бонусы. Еще до покупки билета у каждого гостя праздника есть возможность получить персонализированное видеоПРИГЛАШЕНИЕ от Деда Мороза. А к каждому приобретенному билету вы получите новый подарок: 12-минутное видеоПОЗДРАВЛЕНИЕ, в котором Дед Мороз несколько раз обратится к ребёнку по имени, похвалит его фотографии и рисунки, поиграет с ним, а в финале, конечно же, поздравит с Новым годом.

Интерактив с детьми. На ёлке в Крокусе проходят уникальные интерактивы со зрителями, когда малыши становятся участниками представления. В этом году будет 3 больших интерактивных игры и 240 надувных предметов, падающих с потолка: играют все зрители – от балкона до партера! Гигантский дирижабль совершит полёт над зрительным залом.

Любимые мультгерои. Вместе с настоящим Дедом Морозом в космическое путешествие отправятся мультперсонажи, которых обожают дети: «Сказочный патруль» — впервые в центре сюжета, Смешарик Пин, Белка и Стрелка.

Уникальный сюжет. Ежегодно ёлка в Крокусе радует новой удивительной историей, заставляющей поверить в сказку и исполнение желаний. Дед Мороз устроит грандиозный бал в честь своего 1000-летнего юбилея. Празднование начнётся на Земле, но неожиданный поворот сюжета отправит героев в далёкий космос и океанские глубины. Зрители узнают тайну появления на Земле Деда Мороза и Снегурочки!

Креативный подарок. В этом году малышей ждёт рюкзак со сладостями, развивающими играми и интересными сюрпризами! Яркий и прочный рюкзак помощника Деда Мороза надолго станет надёжным спутником ребёнка, а его наполнение заинтригует и порадует любого малыша.

Парк аттракционов. Только в дни проведения шоу в фойе Крокус Сити Холл разворачивается самый большой крытый Парк развлечений в Европе. 60 аттракционов и тематических зон. Количество развлечений не даст заскучать ни детям, ни взрослым!

Бесплатное интерактивное шоу. Бесплатное интерактивное шоу «Кругосветное путешествие» с участием пингвинов Kinder Pungui будет проходить на огромной сцене в центре Парка аттракционов три раза в день.

Площадки VReal и «Космодрайв». В Парке аттракционов можно будет погрузиться в виртуальную реальность или почувствовать себя настоящим космонавтом.

Незабываемые фотографии. Новогодняя страна в Крокусе – идеальное место для того, чтобы сделать яркие праздничные фото, которые украсят семейный архив и напомнят о волшебном времени, проведенном в кругу семьи. Вас ждут красивые декорации, яркие огни и карусели, любимые персонажи мультфильмов и еще 1000 идей, как отметиться в ленте Instagram.

Даты и сеансы : 21, 22, 26-30 декабря, 2-7 января. 12:00, 15:00, 18:00.

Стоимость билетов – от 295 рублей