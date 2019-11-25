"Она станет частью нашей семьи": Рудковская и Плющенко нашли суррогатную мать

В реалити "ЯнаСупер", главной героиней которого стала продюсер Яна Рудковская, знаменитая блондинка и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко уже признались, что мечтают о дочке, но пока у них не получается снова стать родителями.

- У меня было плюс два кило из-за гормональной терапии, которую я проходила на пути к своей заветной мечте, - признаётся Рудковская. - В шоу "ЯнаСупер" я закрою тему тему про накладные животы и суррогатных матерей. Ведь многие звезды стесняясь, что рожали не сами, умалчивают про суррогатное материнство. Я не могу пока открывать все секреты, скажу лишь, что проект помог мне осуществить давнюю мечту.

Напомним: у Яны от первого брака с олигархом Виктором Батуриным двое сыновей. У Евгения от первого брака тоже есть сын. Плюс ко всему супруги воспитывают общего сына Сашеньку. А теперь мечтают о дочке.

И похоже, скоро их мечта станет реальностью. В интервью журналу "Hello!" Яна Рудковская призналась, что они с мужем уже нашли суррогатную мать.

rudkovskayaofficial Яна Рудковская призналась, что они с мужем уже нашли суррогатную мать

- Все до сих пор боятся об этом говорить. Когда к суррогатному материнству обращаются мужчины, все радуются за них, а когда женщины - осуждают. Начинаются вопросы: "А ты что, сама не могла?" Мы пробовали ЭКО, и не раз. Эмбрионы не приживались. Происходило отторжение, - делится в беседе со Светланой Бондарчук Яна Рудковская. - У меня еще были молодые эмбрионы заморожены, они тоже не прижились. Было очень обидно.

Это безумный стресс. Я прошла мощную гормональную терапию, мне было очень тяжело. Ты еще учитывай мой возраст - до 40 все это проще, а мне 44. Высок риск, что могут возникнуть осложнения. Представь, какого мне было: я получила 10 эмбрионов, а после генетического анализа качества выяснилось, что только один из них хороший. Это было испытание. И вот мне нужно было принять решение, еще одно ЭКО или суррогатное материнство, потому что я прекрасно осознаю, что это мой последний шанс. Я могу снова сделать попытку с ЭКО, но никто ничего не гарантирует — может, получится, а может, и нет.

Как говорит Яна, с помощью шоу на канале "Супер" она надеется поменять взгляд людей на суррогатное материнство.

- Мне хотелось запустить это шоу, чтобы объяснить всем, почему я решилась на суррогатное материнство, - объясняет Яна. - Если бы я просто в Инстаграм выложила пост: "Доброе утро, страна! Знакомьтесь, это моя дочка, рожденная суррогатной матерью", представляю, сколько негатива было бы. Я надеюсь, эта программа поменяет взгляд людей на суррогатное материнство.

Яна говорит, что они с Евгением уже выбрали суррогатную мать и думают, что женщина первое время будет жить в их доме.

- Я надеюсь, она сможет с нами жить какое-то время. Конечно, если согласится. Она же не просто услугу за деньги окажет, а станет частью нашей семьи. И если у нее наступят трудные времена, мы ее никогда не бросим, поддержим и поможем, - подчеркивает Рудковская. - Мне важно, чтобы у нее уже был опыт суррогатного материнства. Юридические нюансы остались, но их более или менее проще урегулировать. Так что свой выбор мы сделали.