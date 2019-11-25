Начала карьеру с фингала: Андрей Разин рассказал, как Наталья Ветлицкая попала в «Мираж»

Возвращение 55-летней звезды девяностых не только в Россию, но и на эстраду (последние годы Ветлицкая жила в Испании, где работала риелтором) стало главной новостью последних дней. Уже и даты концертов объявлены, и интервью розданы — на днях певица рассказала Андрею Малахову о затянувшихся испанских «каникулах», воспитании дочери, и конечно, о личном. По словам Ветлицкой, с первым мужем музыкантом Павлом Смеяном она прошла настоящий ад: побои, угрозы, попытки убийства…

Они поженились в середине восьмидесятых, в браке прожили три года, вместе работали у Максима Дунаевского. Молодая Наташа в то время не столько пела, сколько плясала — ее чаще приглашали выступать в качестве танцовщицы, из-за чего муж сильно ревновал. Свою версию событий музыкант уже никогда не расскажет - в 2009-м 52-летний Смеян скончался от онкологии. Но свидетели подтверждают: музыкант действительно распускал руки.

- В 1988 году на гастролях в Воронеже, после концерта во Дворце спорта Смеян избил ее на моих глазах, - рассказал «КП» продюсер «Ласкового мая», а в те годы — директор группы «Мираж» Андрей Разин. - Я шел по коридору гостиницы, когда он выкинул ее побитую из номера вместе с вещами. Устроил настоящее побоище и просто вышвырнул девчонку на улицу! Именно это послужило толчком к ее карьере в «Мираже» - я как директор ее пожалел и принял в группу. Так, прямо в синяках, она и приступила к работе. А куда деваться? Ей больше некуда было идти. Как мне потом объяснял Смеян, Наташа якобы целовалась с одним известным артистом — имя назвать не могу. Но думаю, ему это просто померещилось, не могла она такого сделать.

А вот заявлениям Ветлицкой о том, что ее второй брак с кумиром всех советских девчонок Женей Белоусовым был ради шутки, Разин не верит:

- Тут Наташа лукавит, - уверен продюсер. - Я-то знаю, как все было. Со стороны Жени, по крайней мере, все было серьезно. Но не буду настаивать, ведь именно из-за этого мы с Наташей в свое время и поругались. Не нравится ей моя версия, не нравятся ей мои слова (ранее продюсер рассказывал, что Ветлицкая изменила Белоусову — Ред.). Я был бы рад, если бы Наташа когда-нибудь меня простила и пришла к нам в «Дискотеку Союз», с которой мы гастролируем по стране. Мы бы ее с удовольствием приняли. Ветлицкая - украшение нашей эстрады, и она не может жить без сцены. Поэтому я очень рад ее возвращению.

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