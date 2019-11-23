"Повалил на пол и начал душить": муж избивал Наталью Ветлицкую

Наталья Ветлицкая в настоящее время готовится к гастрольному туру по России. Триумфального возвращения звезды ждут с нетерпением ее друзья и поклонники. В свое время эта хрупкая блондинка сводила с ума тысячи мужчин. В личной жизни звезды кипели нешуточные страсти. Несколько лет назад певица стала жертвой домашнего насилия и едва не погибла от рук мужа-тирана.

Наталья Ветлицкая четыре раза была замужем. Первым супругом артистки стал композитор Павел Смеян. Он был старше своей избранницы на семь лет. Этот брак не принес счастья вокалистке. Возлюбленный издевался над ней, а когда она попыталась уйти от него, едва не убил.

55-летняя артистка не скрывает - это замужество она считает одним из самых тяжелых воспоминаний. Успешный и востребованный музыкант в жизни оказался тираном. "Это был очень сложный и очень тяжелый человек, обозленный и закомплексованный... Я тогда была неопытным ребенком", - заявила звезда в эфире программы "Привет, Андрей!".

Смеяну был противопоказан алкоголь, но он все равно пил. Даже после одной рюмки становится агрессивным. Как-то они возвращались домой, Ветлицкая ему заявила, что между ними все кончено. Тогда он напал на нее. "Сказал: «Ты со мной жить не хочешь, поэтому я тебя убью»... Повалил на пол, сел сверху и начал душить", - вспоминает звезда 90-х.

n_vetlitskaya Наталья Ветлицкая дала нтервью Андрею Малахову в программе "Привет, Андрей!"

Чтобы заглушить крики, Смеян включил музыку на полную катушку. В какой-то момент Наталье удалось вырваться из квартиры. Она побежала к соседям и вызвала милицию. "Когда приехал участковый, то я сказала: «Не пойду туда». Но уговорил: мы поднялись, а там на столе лежит тесак. Он хотел зарезать меня, если бы я вернулась сама", - считает Ветлицкая.

Она долго после этого приходила в себя. "У меня все лицо было черное, тело, кровоподтеки везде", - рассказала Наталья. Много лет после этого исполнительница боялась ходить по улицам. Ей казалось, что бывший муж ее преследует. Музыкант снился ей в кошмарах на протяжении 20 лет.

Однажды Смеян ей позвонил и попросил о встрече. "Ему нужно было мое прощение, я его простила и отпустила", - поведала певица. В 2009 году Павел умер от рака поджелудочной железы.