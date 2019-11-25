2019-11-25T23:00:25+03:00
Спорт

Олимпиада под нейтральным флагом? Комитет WADA призвал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года

Окончательное решение о санкциях против наших спортсменов будет принято 9 декабря в Париже
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Комитет WADA предложил отстранить Россию от участия в международных соревнованияхКомитет WADA предложил отстранить Россию от участия в международных соревнованияхФото: EAST NEWS
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Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия во всех международных соревнованиях на четыре года. Такое решение может привести к тому, что российские спортсмены и команды не смогут принимать участие в Олимпиаде в Токио в следующем году под национальным флагом.

Как пишет газета New York Times, если рекомендации комитета примут, российские спортсмены второй раз подряд будут выступать на Олимпиаде в нейтральной форме и под нейтральным флагом, как это было на Играх в южнокорейском Пхенчхане в 2018 году. А в случае победы наши атлеты не услышат российского гимна.

Все предложения были включены в доклад, подготовленный комитетом по соответствию во главе с британским адвокатом Джонатаном Тейлором.

Окончательное решение о четырехлетних санкциях ожидается 9 декабря, когда Совет Всемирного антидопингового агентства соберётся в Париже, где руководство WADA должно согласиться с предложением комитета.

При этом любое решение организации может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

После публикации New York Times заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая сообщила ТАСС, что Российское антидопинговое агентство не получало от WADA полный список спортсменов, информация о которых была удалена из базы данных московской лаборатории.

Напомним, угроза очередного отстранение от Олимпийских игр появилась после того как WADA обнаружило в базе данных московской лаборатории допинговые «несоответствия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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