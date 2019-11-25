Олимпиада под нейтральным флагом? Комитет WADA призвал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия во всех международных соревнованиях на четыре года. Такое решение может привести к тому, что российские спортсмены и команды не смогут принимать участие в Олимпиаде в Токио в следующем году под национальным флагом.

Как пишет газета New York Times, если рекомендации комитета примут, российские спортсмены второй раз подряд будут выступать на Олимпиаде в нейтральной форме и под нейтральным флагом, как это было на Играх в южнокорейском Пхенчхане в 2018 году. А в случае победы наши атлеты не услышат российского гимна.

Все предложения были включены в доклад, подготовленный комитетом по соответствию во главе с британским адвокатом Джонатаном Тейлором.

Окончательное решение о четырехлетних санкциях ожидается 9 декабря, когда Совет Всемирного антидопингового агентства соберётся в Париже, где руководство WADA должно согласиться с предложением комитета.

При этом любое решение организации может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

После публикации New York Times заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая сообщила ТАСС, что Российское антидопинговое агентство не получало от WADA полный список спортсменов, информация о которых была удалена из базы данных московской лаборатории.

Напомним, угроза очередного отстранение от Олимпийских игр появилась после того как WADA обнаружило в базе данных московской лаборатории допинговые «несоответствия».