Поклонники обсуждают изменившуюся фигуру Светланы Ходченковой

Светлана Ходченкова не дает покоя своим поклонникам. То публика обсуждала роман между актрисой и Семеном Слепаковым. Теперь же подписчики решили, что их любимица якобы находится в интересном положении. Особо проницательные даже озвучивают сроки беременности.

Светлана Ходченкова, сама того не ожидая, спровоцировала слухи о своей беременности, разместив блоге вполне безобидное фото. 36-летняя актриса предстала в удлиненном пиджаке оверсайз.

Теперь в соцсетях завязалась бурная дискуссия по поводу якобы интересного положения звезды. Осведомленные источники утверждают, что фигура звезды сильно изменилась: "Носит под сердцем ребенка шоумена". Другие же парируют: "У нее давно роман с состоятельным господином", а третьи приписывают звезде отношения с режиссером Александром Молочниковым.

svetlana_khodchenkova Светлана Ходченкова

Сама актриса никак не реагирует на слухи и домыслы, которые возникают постоянно. Ранее Светлану Ходченкову несколько раз замечали рядом с резидентом Comedy Club Семеном Слепаковым. Юморист и актриса не отходили друг от друга на премии "Человек года". Тогда злые языки отметили, что актеры сблизились во время съемок фильма "Домашний арест". При этом никаких официальных подтверждений роману Светланы и Семена нет, как нет официальных подтверждений и беременности актрисы.

Напомним, Ходченкова состояла в браке с актером Владимиром Яглычем. Артисты познакомились 15 лет назад на съемках сериала "Тихий московский дворик", в котором играли супругов. В итоге после короткого романа пара отправилась под венец. Но в 2011 году брак распался. Разводились со скандалом развелись. Поговаривали, что Яглыч якобы ревновал Светлану и завидовал ее успеху в кино.

После развода актриса стала встречаться с бизнесменом Георгием Петришиным. Спустя четыре года отношений он даже сделал Ходченковой предложение прямо на сцене после спектакля "История любви. Комедия ошибок". Она согласилась, но потом передумала.