2019-11-26T00:00:43+03:00
Политика

Дмитрий Медведев: «Освободить малоимущих от уплаты НДФЛ? Надо подумать!»

Премьер заявил, что в случае отмены налога для бедных многие россияне почувствуют себя «незаконно обойденными»
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Дмитрий Медведев во время встречи с руководителями государственных информационных агентств СНГ. Фото: Сергей Бобылев/ТАССДмитрий Медведев во время встречи с руководителями государственных информационных агентств СНГ. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Правительство прорабатывало идею освободить малоимущих от налога на доход физлиц (НДФЛ) и пока от нее не отказалось, но есть сложности. Об этом заявил в понедельник премьер Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов. Ранее с предложением освободить бедных от уплаты НДФЛ выступил глава ВТБ Андрей Костин. Он заявил, что такая мера позволит поддержать малоимущих, а также будет способствовать росту внутреннего спроса.

По данным Росстата за второй квартал этого года, за чертой бедности в России живут 18,6 миллионов человек или 12,7 процентов населения страны. В первом квартале этого года Росстат насчитал 20,9 миллиона малоимущих.

- Идеи есть разные, вопрос в том, каковы последствия этих решений, каковы выпадающие доходы и, в не меньшей степени, кого надо относить к малоимущим. Это тонкая история, как только появится такого рода деление в налоговом законодательстве, ряд людей может посчитать себя незаслуженно обойденными. Скажут: мы тоже не богатые, а с нас почему-то НДФЛ все-таки решили брать, его сохранили, - прокомментировал Медведев предложение об отмене НДФЛ для бедных.

Свой ответ на вопрос журналистов премьер подытожил фразой «надо еще подумать».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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