Любимый мужчина Анны Седоковой теперь свободен: «Развод Яниса прошел в Риге мирно»

Каждый выход Анны Седоковой на мероприятия сопровождается новостями о том, что «певица появилась с женатым спортсменом». Певица встречается с баскетболистом сборной Латвии и подмосковного клуба «Химки» Янисом Тимма. Седокова - мама трех детей, у Тимма - сын от предыдущих отношений.

Пиар-агент Анны Седоковой рассказал «Комсомольской правде», что Янис Тимма разведен: «Ни Янис, ни Анна не состоят в официальных отношениях. Пара работает, любит друг друга и строит крепкие отношения. Развод Яниса произошел в Риге мирно и по обоюдному согласию.

Анна Седокова с баскетболистом сборной Латвии и подмосковного клуба «Химки» Янисом Тимма.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Все родители безумно любят своих детей и сделают все возможное, чтобы у них было самое счастливое детство. Сейчас Янис после сложной травмы готовится к играм, а Анна улетела к дочери Монике в Лос-Анджелес».

Бывшая жена Яниса Тимма сейчас не имеет претензий к мужу, супруги договорились обо всех нюансах совместного воспитания ребенка.

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