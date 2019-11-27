Сколько стоят концерты Софии Ротару в России: смету расходов в 5 миллионов удалось сократить

7 декабря София Ротару должна выступить на музыкальном фестивале «Песня года». Как стало известно «Комсомольской правде» выход певицы на сцену запланирован около 21 часа. Почти все билеты на «Песню года» распроданы: осталось 12 мест по 4500 руб. на галерке и два десятка дорогих - от 11500 руб. Телеэфир «Песни года» нам покажут 1 и 2 января 2020 года на канале «Россия 1».

Также София Ротару выступит 14 декабря на фестивале «Легенды ретро FM». Возможны и другие новогодние съемки - поклонники в России соскучились по творчеству Софии Михайловны. Выступление Ротару в таких новогодних концертах, как «Песня года», не предполагает гонорара. Как правило, организаторы возмещают лишь транспортные расходы.

Известно, что София Ротару - желанный гость на корпоративах в нашей стране. Недавно (в конце октября) Ротару пела на свадьбе в Москве - в банкетном зале «Европейский», ведущими этого мероприятия были Максим Галкин и Яна Чурикова. Так вот если вы решите пригласить Софию Михайловну выступить на «заказнике» в декабре, то сможете сэкономить: вам придется заплатить ей лишь гонорар без основных транспортных расходов - певицу уже привезли в Москву организаторы других мероприятий.

Генеральный менеджер одного из столичных агентств поделился с «Комсомольской правдой» результатами переговоров и переписки с менеджментом Софии Ротару о выступлении певицы: «Гонорар артистки на новогодний корпоратив в декабре нам объявили $60 тыс. (3,8 млн.руб.). Написали, что часть коллектива уже в Москве, София Михайловна живет в собственном жилье. Но есть дополнительные расходы - транспортные: на дорогу ее коллектива. В смете, которую мы получили было посчитано проживание в гостинице, транспорт, суточные. Коллектив певицы из разных городов, поэтому и билеты в смете обозначены из разных населенных пунктов. Кроме того, обозначен перелет бизнес-классом для сестры певицы Аурики. Итого транспортные расходы по смете для нашего корпоратива составили: $15040 (962 тыс.руб.). Но шла речь и о возможных скидках - все обсуждается. Несмотря на то, что наш заказчик - крупная корпорация были готовы оплатить выступление Софии Михайловны на новогоднем мероприятии, в итоге было принято решение перенести его на весну - на 8 марта. Хотя тогда цены будут выше, так как придется оплачивать транспортные расходы полностью».

Генеральный менеджер одного из столичных агентств поделился с «Комсомольской правдой» результатами переговоров и переписки с менеджментом Софии Ротару о выступлении певицы.

Поклонников Софии Ротару радует возвращение певицы в новогодние эфиры: на концерты с ее участием попадут немногие, а вот их телеверсии посмотрят миллионы. Кстати, 29 ноября Ротару участвует в Киеве в съемках новогоднего «Огонька» украинского телеканала «Интер». После этого планируется ее поездка на съемки в Россию.

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В этом году в новогодние праздники на российском ТВ покажут свежие выступления Софии Ротару. В прошлом году певица отменила участие в «Песне года», но в этом году все будет иначе. Свое участие в главном итоговом концерте 2019-го года София Ротару организаторам подтвердила. Певица приедет и снимется в одном из любимых новогодних концертов наших телезрителей – эфир «Песни года» покажут 1 и 2 января 2020 года на канале «Россия 1». (подробности)

Эдита Пьеха - о выступлениях Софии Ротару в России: Кто любил ее - пусть любит. А политики не должны вмешиваться в эстраду

- Эдита Станиславовна, это Александр Гамов из отдела политики "Комсомольской правды"...

- Ну, я с политикой ничего общего не имею.

- Я знаю, поэтому вам и звоню. Мы когда-то делали музыкальную колонку, посвящённую песне "Огромное небо - одно на двоих". Вы мне тогда рассказывали очень интересно.

- Да... (подробности)