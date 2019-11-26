"Чуть в обморок не упала": Женя Огурцова из "Ранеток" вышла замуж после скандального развода

Женя Огурцова полюбилась телезрителям по сериалу "Ранетки". Яркая красавица с огненно-рыжими волосами излучала оптимизм. Однако в ее личной жизни кипели нешуточные страсти.

В этом году Женя Огурцова оказалась в тяжелой ситуации. От нее ушел муж Анатолий Рамонов, бросив одну с двухлетним сыном на руках. Ребенок тяжело болел. Оставшись наедине со своими бедами, девушка пережила сильнейший стресс. В мае Огурцова официально развелась. Однако в сентябре неожиданно сообщила, что ее позвали замуж. Утерев слезы, Огурцова даже похвасталась помолвочным кольцом.

О новом избраннике она рассказывать не стала. Актриса скрывает лицо мужа и род его занятий. А на днях объявила о свадьбе. Это замужество стало для Огурцовой третьим. В ЗАГС невеста отправилась в шикарном подвенечном платье с умопомрачительным декольте, украшенном кружевами. От фаты девушка отказалась. Жених был в классическом черном костюме.

ogyrtsova_official Такой свадьбы у меня никогда не было

"Такой свадьбы у меня никогда не было. Чтоб подружки с самого утра, стилист, фотограф и платье, которое сшили специально по моему заказу! Девчонки переживали за платье и мой комфорт в сто раз больше меня! Я впервые чувствовала такое волнение! Чуть в обморок не упала, когда жених зашел за мной, и еле сдержала слезы в ЗАГСе!", - написала 29-летняя "ранетка" в блоге и опубликовала несколько фотографий с торжества.

Рядом с Огурцовой в важный день была ее подруга и коллега по "Ранеткам" Лена Третьякова. Она обнародовала фото из ЗАГСа.

_lenatretyakova_ Моя счастливая Же теперь жена

Отметим, для Жени Огурцовой это уже третий брак. В 2010 году на волне популярности "Ранеток" она вышла замуж за музыканта Павла Аверина. Свадьбу молодые сыграли в солнечной Доминикане. Однако через три года влюбленные развелись.

В 2015 году актриса отправилась под венец с дизайнером Анатолием Рамоновым. Вскоре после этого она родила сына Марка. О неурядицах в звездной семье стало известно в начале 2019 года. "Он жалел, что тратился на меня. Его совершенно не волновал тот факт, что я тогда сидела в декрете. Толя считал, что мне надо было все это время работать и обеспечивать себя", - жаловалась актриса. Не исключала она и фактов измен Анатолия. Рамонов, в свою очередь, не комментировал обвинения и не позволял себе нелестно отзываться в адрес бывшей жены.