Сергей Шнуров больше не считает Россию «страной охранников»

Музыкант, сколотивший состояние на образе пропойцы и неудачника, давно выстраивает новый имидж – человека серьезного и внешне, и внутренне, издалека смахивающего на молодого профессора какого-нибудь Оксфорда. Сергей то и дело мелькает то на одном, то на другом в канале в роли не героя интервью, а участника дискуссии на некую серьезную тему. С недавних пор заслуженный матерщинник России обзавелся солидным статусом – он член совета при комитете Госдумы по культуре: должность общественная, но зато как звучит.

26 ноября Шнуров в эфире канала «Россия 24» на протяжении получаса беседовал не с кем-нибудь, а с министром образования РФ Ольгой Васильевой. Речь шла о будущем российского образования: Шнуров выражал озабоченность существующим положением дел, а министр старательно погружала собеседника в детали процессов в этой сфере. Оба были очень рады друг другу. «Мы искали друг с другом встречи, мы говорили с вами по телефону», - заметила министр.

«Образование - это некий образ, который мы хотим вложить в молодого человека, чтобы в дальнейшем этот образ помогал ему жить и строить нашу страну, - выдал Шнуров. - Мне интересно что будет с Россией, что мы строим. Раньше было индустриальное общество, сейчас вроде постиндустриальное… Кого мы готовим? Надеюсь, это не блогеры...»

shnurovs Музыкант сколотил состояние на образе пропойцы и неудачника

Артиста крайне беспокоит, что серьезные профессии стали непрестижными. Он даже полагает, что в обществе нет запроса на образованных людей:

«Я вижу, что общество хочет людей веселых и танцующих. Допустим, я увлекаюсь математикой, уже в третьем классе решаю сложные задачи... А мой сосед снимает своих родителей-алкоголиков на видео, ведет свой youtube-канал и уже в третьем классе начинают зарабатывать деньги!»

Также Шнуров считает, что России не хватает ярких примеров людей, которые многого добились тяжелым и упорным трудом, как Илон Маск (его музыкант почему-то упорно называл Аланом) или Стив Джобс. Впрочем, как минимум одно исключение есть и у нас в стране – это сам Сергей, практически ролевая модель для молодых: «Я собственным примером показываю… Я человек, родившийся в коммунальной квартире, я занимался этим делом - довольно странным, но тем не менее; я вкладывал туда силы, все время находился в стадии формирования своих знаний. Я никогда не стоял на месте я всегда был ориентирован на изменяющийся мир».

Разговор коснулся рабочих профессий. Ольга Васильева выразила озабоченность тем фактом, что сегодня нелегко найти, например, квалифицированного сварщика. В ответ Шнуров предложил снять блокбастер «не про хоккеиста, а про сварщика и его успех», чтобы советское клише работяги с бутылкой водки кануло в Лету. Правда, сам же засомневался, что такой фильм будет популярен.

"Диалог": каким должно быть среднее образование в России.Каким должно быть среднее образование в России обсудили министр просвещения Ольга Васильева и лидер группы "Ленинград", член общественного совета при комитете по культуре Госдумы Сергей Шнуров.

По просьбе Шнурова Ольга Васильева рассказала ему о деталях нацпроекта «Российское образование». Это масштабная программа, в которую заложено многое из того, чего так не хватает Шнурову в образовании. В частности, перспективы роста для школьных учителей, в том числе и повышение зарплаты в зависимости от результата.

Артист был приятно поражен, узнав от министра, что в России 1,3 млн школьных педагогов. «Я думал, у нас страна охранников, а у нас страна учителей!» - обрадовался Сергей.

Рассуждая о важности рабочих профессий, музыкант похвастался, что способен своими руками сделать хоть стол, хоть табуретку, или даже кресло из розового шпона с латунными накладками XVIII века отреставрировать, как было во время учебы в лицее.

Расстались собеседники вполне довольные друг другом.