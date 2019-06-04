2019-06-04T20:36:50+03:00
Звезды

Прохожие ахнули: Анна Нетребко вышла в свет в прозрачном платье

Певица даст концерт в Кремле
Ольга ЛИБГАРДТ
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Прима признается, что очень любит музыку ЧайковскогоПрима признается, что очень любит музыку ЧайковскогоФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Анна Нетребко прилетела в Москву. Прима оперной сцены впервые выступит дуэтом с Андреа Бочелли в Государственном Кремлевском дворце. Ну а пока жгучая красавица прогулялась по центру российской столицы.

Для выхода в свет Анна Нетребко выбрала черное прозрачное платье в горох с яркими подсолнухами. "Москва! Лето! Подсолнухи!", - подписала снимок звезда.

Прохожие ахнули, увидев знаменитость в таком ярком наряде. Поклонники Анны засыпали ее комплиментами и замерли в ожидании выступления артистки в Кремле.

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Анна Нетребко прилетела в Москву
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До знакового мероприятия осталось несколько часов. Андреа Бочелли, Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов и Ольга Перетятькова впервые подготовили для поклонников совместную программу, которую исполнят в России. Билеты почти полностью проданы еще за два месяца до концерта. Зрителей не смущали даже цены. К примеру, места в 18 ряду партера продают по 114 тысяч рублей.

Гостям обещают грандиозное шоу. В Кремле прозвучат фрагменты итальянских и русских опер. Сами артисты пообещали поклонникам несколько музыкальных сюрпризов. Одним из них должен стать романс "Очи черные". "Может, на бис спою какую-нибудь красивую песню Игоря Крутого", - пообещала ранее Нетребко в интервью "Российской газете".

Прима признается, что очень любит музыку Чайковского. Недавно она попробовала спеть первую арию Лизы. "Она оказалась мне очень удобна. И сейчас я уже включаю ее в концерты. Вторая ария, конечно, сложнее. Она крепкая, низкая, но я ее тоже спою. Хотя стараюсь быть очень осторожной в выборе нового репертуара. Понимаю, что мой голос с возрастом, естественно, меняется, однако у меня нет цели стать драматическим сопрано", - заключила Нетребко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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