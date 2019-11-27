Все еще не любимки: Ольга Бузова лицом к лицу столкнулась с сестрой

Ольга Бузова провела время в компании самых близких людей. Папа поющей ведущей закатил вечернику в одном из ресторанов, собрав за одним столом всю семью. Самыми желанными гостями для родителя стали его дочки.

Ольга и Анна Бузовы лицом к лицу столкнулись на дне рождения отца Игоря Дмитриевича. Ольга вручила имениннику огромный букет алых роз: "Спасибо за все, что ты делаешь для нас! Спасибо за воспитание, за бессонные ночи… Папуля, будь здоров и счастлив! Люблю тебя".

Певица, правда, села за стол не рядом с Анной. Она также не стала позировать с сестрой на общем семейном фото. Как рассказали очевидцы, Бузова не баловала Анну вниманием. Получается, девушки так и не помирились после ссоры.

annabuzova С днем рождения, папуль. Люблю

Две "роднулечки" и "любимки", как называли себя сестры Бузовы, разругались в начале 2019 года, когда отдыхали в Куршевеле. Во французские Альпы сестры перебрались из жарких Мальдив для того, чтобы встретились с подругами и отметить 33-й день рождения Оли. Каждый день девушки делились с фолловерами шикарными фото с горнолыжных склонов, не забывая записывать видео, называя друг друга "любимками".

Однако конец отпуска омрачила ссора. По крайней мере, к такому выводу пришли подписчики, узнав, что в отличие от звездной родственницы, вернувшейся в Москву бизнес-классом, Аня Бузова вынуждена была довольствоваться экономом. На ссору сестер указывал и еще один нюанс. Аня отписалась от Ольги в соцсетях. Девушки перестали общаться, а публика гадала - что за альпийская черная кошка пробежала между родными сестрами. Потом телезвезда демонстративно пропускала все важные события в жизни сестры, а та в ответ прекратила публиковать совместные фото и слова поддержки в адрес Ольги.

annabuzova С моей

Впервые Бузова заговорила об Ане две недели назад во время своего концерта в Москве. "Тут моя мама, мои подруги, моя сестра и мой отец. Люблю", - заявила она после исполнения песни "Мои люди всегда со мной".

Поклонники понадеялись, что девушки забыли былые обиды. Однако, судя по всему, до полного примирения дело не дошло.