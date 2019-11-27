Западные эксперты недоумевают: Какой же спорт без России!

Если боксер попал в нокдаун, рефери смотрит ему в глаза - сможет ли он продолжать бой. После того, как Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал отстранить всех российских спортсменов от международных соревнований на четыре года, мы тоже попытались оценить, кто как перенес этот удар. А под него попадают не только наши атлеты.

МОК: спортсмены не виноваты

Президент МОК Томас Бах понимает, что без России олимпийское движение многое потеряет. После послания ВАДА МОК на своем официальном сайте сделал свое заявление.

Первым пунктом МОК осудил любые манипуляции с допингом, назвав их оскорблением спортивного движения во всем мире. И сообщил, что «поддержит самые жесткие санкции против всех тех, кто несет ответственность за эти манипуляции». Но при этом МОК разделяет замешанных в этом чиновников и самих спортсменов.

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«...В то же время мы отмечаем, что в докладе (ВАДА) содержится вывод о том, что в докладе не указывается на какие-либо нарушения со стороны спортивного движения, в частности, Олимпийского комитета России или его членов. В этом контексте МОК приветствует возможность, предоставленную ВАДА российским спортсменам для участия в соревнованиях, «где они могут продемонстрировать, что они никоим образом не причастны к нарушению правил».

ВЫВОД:

МОК вовсе не намерен отстранять скопом всех российских спортсменов от Олимпийских игр и дает понять, что еще не все потеряно, но многое в разрешении этого кризиса до сих пор зависит от поведения российской стороны.

Хоккей: Строятся новые Арены

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель вовсе не видит свой вид спорта без России.

«Что касается вопроса по чемпионатам мира в России, то турниры уже распределены. Я не вижу, чтобы изменения мест проведения турниров были бы сделаны правомерно, поэтому думаю, что изменить место проведения этих соревнований невозможно. У нас есть контракты, спонсоры под эти мероприятия. Перед этим турниром строятся новые арены в Омске, Новосибирске, Санкт-Петербурге. Я разговаривал с юристами, они не представляют, как это может быть все изменено».

ВЫВОД:

ИИХФ будет до последнего биться за то, чтобы наших хоккеистов не трогали. Без сборной России любые международные соревнования теряют свой статус. А сразу три чемпионата мира, которые должны пройти в России (см. список), обеспечивают международной федерации, кроме всего прочего, и стабильный бюджет на 4 года вперед.

Футбол: Евро-2020 не отнимут

ФИФА и УЕФА - могущественные организации с огромным денежным оборотом. Они, конечно, подписывали антидопинговую хартию, но никогда не шли на поводу у ВАДА. Вспомним, что перед ЧМ-2018, когда наших спортсменов скопом не допускали на Олимпиаду в Пхенчхане, тоже ходили тревожные слухи. Но все прошло гладко.

Вот и гендиректор российского оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин считает, что ничего страшного не произойдет.

Матчи чемпионата Европы-2020, которые должны пройти следующим летом в Санкт-Петербурге, отменять не будутФото: Артем КИЛЬКИН

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«Мы уже говорили, что наш партнер - это УЕФА... Мне сложно допускать или не допускать возможность лишения России права провести матчи чемпионата Европы 2020 года. Происходящему мы можем противопоставить только свою работу по подготовке к турниру. Насколько мы слышим наших коллег из УЕФА, они вполне довольны. В любом случае будущее Евро-2020 - наш диалог с УЕФА, а не с ВАДА. Пока никаких предпосылок не было для того, чтобы какие-то решения были пересмотрены», - сказал Сорокин.

ВЫВОД:

Матчи чемпионата Европы-2020, которые должны пройти следующим летом в Санкт-Петербурге, отменять не будут. А это значит, что и наша сборная сможет два матча провести у себя дома. Тем более что наши футболисты в допинг-скандалах замечены не были.

ВАДА допустит россиян на Олимпиаду

Новый глава ВАДА (с 1 января 2020 года) Витольд Банька:

«Исполком примет решение 9 декабря. Санкции в отношении России очень серьезные и жесткие. Спортсмены, которые не связаны с допинговой историей, смогут участвовать в соревнованиях».

ВЫВОД:

На Олимпиаду-2020 в Токио наши спортсмены, скорее всего, будут отбираться по тому же принципу, что и в Пхенчхан-2018. Напомним, что на Игры в Корею МОК не пригласил большинство лидеров сразу в нескольких наших ударных видах спорта. А сами спортсмены выступали в нейтральном статусе без гимна и флага.

Новый глава ВАДА Витольд Банька

Министр спорта Павел Колобков: Нас не услышали

ЦИТАТА:

«Рекомендации комитета по соответствию основаны на выводах привлеченных ВАДА экспертов Университета Лозанны. Представляющие российские институты эксперты встречались с ними, обсуждали все вопросы, которые связаны с нашим докладом. Увы, позиция наших экспертов не была услышана...

Мы чувствуем поддержку международных организаций. В России проводится множество международных спортивных соревнований. Мы всегда были и будем партнерами международных спортивных организаций и в развитии спорта, и в проведении соревнований. Я думаю, что все международные организации заинтересованы в том, чтобы осуществлять тот же уровень взаимодействия с Россией, который у нас был всегда», - сказал вчера Павел Колобков после совещания с главами всех федераций по видам спорта.

Министр спорта Павел КолобковФото: Михаил ФРОЛОВ

ВЫВОД:

Наши спортивные чиновники вне игры, и им остается только надеяться на других... Крупные международные старты, которые должны пройти в России

2020

ЧМ по санному спорту (Сочи)

ЧЕ Европы по футболу (Санкт-Петербург)

ЧМ по хоккею с мячом (Иркутск)

2021

Финал футбольной Лиги чемпионов (Санкт-Петербург)

ЧМ по борьбе (Уфа)

ЧМ по пляжному футболу (Москва)

2022

ЧМ по плаванию на короткой воде (Казань)

ЧМ по волейболу. Мужчины. 10 городов

ЧМ по борьбе (Красноярск)

ЧМ по хоккею среди молодежных команд (Омск)

ЧМ по хоккею (Санкт-Петербург)

2023

Летняя Универсиада (Екатеринбург)

2024

Всемирные любительские игры (Нижний Новгород)

2025

ЧМ по водным видам спорта (Казань)

Что за санкции предлагает ВАДА

Одновременно со своим заявлением ВАДА распространило проект санкций, которые оно предлагает ввести против России. Именно за них и будут голосовать 9 декабря члены исполкома ВАДА. Столь жестких санкций в отношении какой-либо страны никогда не было… Здесь такая жесть, что даже повеяло холодной войной. Не пущать, запретить, выставить в максимально неприглядном свете. Конструктива никакого… Впрочем, эту похожую на политическую агитку губит последний пункт, который говорит не только о русофобии, но и о банальной меркантильности.

- Представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации - подписанте Кодекса ВАДА, а также не могут участвовать или посещать в течение четырех лет Олимпийские и Паралимпийские игры, чемпионаты мира и другие крупные соревнования. То же самое относится и к руководителям НОК России;

- Россия не имеет права принимать в течение ближайших четырех лет никакие крупные международные соревнования. Те турниры, которые уже запланированы, по возможности должны быть перенесены в другие страны. Также нам запрещено претендовать на проведение Олимпийских игр-2032;

- российский флаг не может подниматься ни на каких соревнованиях в течение четырех лет;

- российские спортсмены и их персонал могут участвовать в международных соревнованиях только при условии, если им удастся доказать свою полную непричастность к каким-либо нарушениям. Представлять свою страну они не могут;

- Россия должна выплатить ВАДА максимальный штраф в размере 100 тысяч долларов либо 10 процентов от годового бюджета ВАДА.

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