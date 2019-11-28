Зыкинский аукцион, запланированный на декабрь, отменили. Наследники разругались

В византийском зале Государственного исторического музея - столпотворение. На выставке, украшенной указателем "Золото - металл богов и царь металлов" - можно увидеть и золотую чару, выточенную руками Петра Первого, и портсигары, и золотой перстень Марии Темрюковны, второй жены Ивана Грозного, но что нам Мария Темрюковна! Народ толпится в последнем зале у трех выставочных столов. Женщины налегают грудью на стекло, пищат от восторга, оттесняют конкурентов и, конечно, не слушают призывов смотрителей: "Женщины, миленькие, подальше от витрины. Сейчас сигнализация запищит".

В византийском зале Государственного исторического музеяФото: Евгения КОРОБКОВА

- Ой, мужчина, ну вы-то куда, прям больно надо вам, - негодует в лучших советских традициях дама с фотоаппаратом на подрезавшего мужчину.

28 ноября в ГИМе открылась выставка «Драгоценности Людмилы Зыкиной». Увидеть легендарные сокровища певицы может каждый, но только до второго декабря.

- Наташ, иди сюда, смотри, какой огромный камень! - кричат в толпе.

- Это же раухтопаз, он дешевый, это же кварц, кварц.

- Но какой большой, - возражает зрительница.

- Большой, - соглашается Наташа.

До 2 декабря в Историческом музее можно увидеть выставку сокровищ певицыФото: Евгения КОРОБКОВА

Некоторое время назад журналистам показывали коллекцию Зыкиной, но в небольшом помещении аукционного дома она выглядела, прямо сказать, неважно. Зато в соответствующих интересах приобрела блеск, королевское величие и не потерялась среди драгоценностей русских и польских царей. Огромные браслеты, знаменитые "зыкинские перстни" с невероятной величины камнями, высунувшимися из оправы, словно рыбьи глаза...

- А помню, была на ее концерте в двухтысячном году, - вспоминает посетительница. - Даже не знаю, что меня больше поразило: голос, песни или эти камни...

Женщины налегают грудью на стекло, пищат от восторга, оттесняют конкурентовФото: Евгения КОРОБКОВА

В зале царит полумрак, люстры византийского зала устроены особым образом, так, что лампочки в них имитируют мерцающий огонь свечей в канделябрах. При таком освещении 127 бриллиантов из знаменитого колье, подаренного певице Гейдаром Алиевым, играют так, что даже непосвященный поймет, чем отличается бриллиант от стекляшки. Дамы прошлого века были уверены, что подлинность камня можно определить только при свечах: и по игре света просвященные богачихи могли точно назвать даже руку мастера, огранившего их сокровище. Так научили проверять свои украшения и Людмилу Георгиевну.

В экспозиции представлено около сорока предметов. Шуб, кроссовок, клатчей здесь нет. В основном - ювелирные изделия, дополнявшие образ певицы. Среди них, конечно, знаменитые «мои серьги», любимое украшение Зыкиной.

Есть в экспозиции и удивительные вещи. Например, бусы из бисера, сплетенные Людмилой Георгиевной. (Кто не знает, что русская певица была мастерицей на все руки: вязала, профессионально вышивала крестиком, плела из бисера). В связи с последними событиями вздрагиваешь, увидев бюстик Наполеона: оказывается, Зыкина увлекалась французским императором, собирала вещицы, имеющие отношение к нему, но вслух поругивала Бонапарта за малый рост и большое самомнение.

Выставлены в одной из витрин и часы «Картье», пожалуй, самый таинственный аукционный лот. Эти часы Зыкина очень любила, ведь когда-то ими ее одарил сам Ким Ир Сен. Однако в ходе подготовки к аукциону сотрудники выяснили, что часы - не настоящие.

- Странная история, - говорит эксперт аукционного дома Иван Ефимов. - Они сделаны из золота, с настоящими бриллиантами, однако - не «Картье». Мы до сих пор не понимаем, в чем дело. Возможно, корейцы подарили реплику, когда поняли, что на весь ансамбль "Россия", с которым приезжала Зыкина настоящих «Картье» не напасешься...

В экспозиции представлено около сорока предметовФото: Евгения КОРОБКОВА

Главный эксперт аукционного дома «Двенадцатый стул» Иван Ефимов выглядит усталым. Организация аукциона драгоценностей Людмилы Зыкиной попортила ему много крови. Торги хотели назначить на декабрь, но - трое племянников Зыкиной снова поссорились.

Не будем лишний раз пересказывать давно надоевшую историю о том, что наследники Георгий, Сергей и Екатерина - не могут поделить наследство. У экспертов нет сомнений в том, что наследников подзуживают и науськивают друг на друга "доброжелатели" и пока это обстоятельство понятно всем, кроме самих зыкинских родственников.

Пока из хороших новостей, касающихся наследников - только одна: все они живы. А ведь несколько лет назад в передачах по центральным каналам звучала мысль, что исчезнувший племянник Сергей, сконцентрировавший в своих руках большую часть наследства, не выходит на связь и, возможно, уже не в этом мире.

Зыкина увлекалась французским императором, собирала вещицы, имеющие отношение к немуФото: Евгения КОРОБКОВА

- К счастью, все живы, и мы надеемся на то, что они найдут общий язык, - отметил Ефимов. По словам эксперта, племянникам выгоднее помириться даже из финансовых соображений: "Если нынешний аукцион будет сорван, вряд ли сокровища Зыкиной можно будет продать за хорошую цену: все драгоценности уже «засветились» и их даже в ломбард по хорошей цене не примут". Кроме того, - отмечает Ефимов, - любой аукцион предпочитает хорошие истории, которые благотворным образом сказываются на провенансе. Однако на вопрос, когда состоится аукцион - Ефимов вздыхает и отвечает одно: «Когда, наконец, помирятся наследники. Процесс проходит очень и очень тяжело».

КСТАТИ

Тайна драгоценностей знаменитой певицы: Свои лучшие украшения Людмила Зыкина... потеряла

В декабре аукционный дом «12-й стул» проведет сенсационные торги, на которых будут выставлены 64 предмета, принадлежавшие Людмиле Зыкиной. Половина из них - легендарные драгоценности певицы. Японцы называли Зыкину «великаншей с добрым сердцем» не зря. Сокровища, выставленные на обозрение, поражают размерами, массивностью, основательностью. Золотой перстень с уральским изумрудом, который певица носила на безымянном пальце, мне оказался впору только тогда, когда я под большой палец подставила еще мизинец. (подробности)