Чудо как хороша: Памела Андерсон показала шикарное декольте в белом купальнике

Памела Андерсон в свои 52 года не намерена так просто расстаться со званием секс-символа. Знаменитая актриса и модель за несколько часов успела сняться в двух откровенных фотосессиях.

Памела Андерсон прилетела в Австралию, где приняла участие в съемках для мужского журнала, а также в рекламе австралийской транспортной компании. Обе фотосессии прошли на пляже.

shakalords В 90-е годы актриса снималась в американском телесериале "Спасатели Малибу", после чего ее признали одним из секс-символов США

Сначала модель вновь перевоплотилась в "спасательницу Малибу". Однако предстала не в знаменитом красном купальнике, а в черном гидрокостюме с максимально глубоким декольте. Андерсон позировала в кадре, чтобы снимки получились более соблазнительными. Потом она побежала по песку.

swepamela Модель вновь перевоплотилась в "спасательницу Малибу"

А затем появилась в яхте, бороздившей побережье вблизи города Голд-Кост. На звезде был белоснежный купальник, подчеркнувший ее аппетитные формы. Густые волосы красавицы ниспадали на плечи мягкими волнами.

swepamela Никогда не скажешь, что Памеле Андерсон 52 года

Отметим, Памела Андерсон по праву считается одной из самых красивых женщин мира. В свои 52 года ей удается сохранять аппетитные формы. В 90-е годы актриса снималась в американском телесериале "Спасатели Малибу", после чего ее признали одним из секс-символов США. Впервые она появилась для обложки Playboy 30 лет назад. С тех пор звезда не раз участвовала в откровенных фотосессиях, да и продолжает это делать и по сей день.