2019-11-28T22:54:25+03:00
Звезды

Чудо как хороша: Памела Андерсон показала шикарное декольте в белом купальнике

52-летняя модель блистала на австралийском пляже
Ольга ЛИБГАРДТ
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Памела Андерсон прилетела в АвстралиюПамела Андерсон прилетела в АвстралиюФото: Shutterstock
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Памела Андерсон в свои 52 года не намерена так просто расстаться со званием секс-символа. Знаменитая актриса и модель за несколько часов успела сняться в двух откровенных фотосессиях.

Памела Андерсон прилетела в Австралию, где приняла участие в съемках для мужского журнала, а также в рекламе австралийской транспортной компании. Обе фотосессии прошли на пляже.

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В 90-е годы актриса снималась в американском телесериале "Спасатели Малибу", после чего ее признали одним из секс-символов США
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Сначала модель вновь перевоплотилась в "спасательницу Малибу". Однако предстала не в знаменитом красном купальнике, а в черном гидрокостюме с максимально глубоким декольте. Андерсон позировала в кадре, чтобы снимки получились более соблазнительными. Потом она побежала по песку.

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Модель вновь перевоплотилась в "спасательницу Малибу"
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А затем появилась в яхте, бороздившей побережье вблизи города Голд-Кост. На звезде был белоснежный купальник, подчеркнувший ее аппетитные формы. Густые волосы красавицы ниспадали на плечи мягкими волнами.

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Никогда не скажешь, что Памеле Андерсон 52 года
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Отметим, Памела Андерсон по праву считается одной из самых красивых женщин мира. В свои 52 года ей удается сохранять аппетитные формы. В 90-е годы актриса снималась в американском телесериале "Спасатели Малибу", после чего ее признали одним из секс-символов США. Впервые она появилась для обложки Playboy 30 лет назад. С тех пор звезда не раз участвовала в откровенных фотосессиях, да и продолжает это делать и по сей день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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