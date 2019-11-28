Чудо как хороша: Памела Андерсон показала шикарное декольте в белом купальнике
Памела Андерсон в свои 52 года не намерена так просто расстаться со званием секс-символа. Знаменитая актриса и модель за несколько часов успела сняться в двух откровенных фотосессиях.
Памела Андерсон прилетела в Австралию, где приняла участие в съемках для мужского журнала, а также в рекламе австралийской транспортной компании. Обе фотосессии прошли на пляже.
Сначала модель вновь перевоплотилась в "спасательницу Малибу". Однако предстала не в знаменитом красном купальнике, а в черном гидрокостюме с максимально глубоким декольте. Андерсон позировала в кадре, чтобы снимки получились более соблазнительными. Потом она побежала по песку.
А затем появилась в яхте, бороздившей побережье вблизи города Голд-Кост. На звезде был белоснежный купальник, подчеркнувший ее аппетитные формы. Густые волосы красавицы ниспадали на плечи мягкими волнами.
Отметим, Памела Андерсон по праву считается одной из самых красивых женщин мира. В свои 52 года ей удается сохранять аппетитные формы. В 90-е годы актриса снималась в американском телесериале "Спасатели Малибу", после чего ее признали одним из секс-символов США. Впервые она появилась для обложки Playboy 30 лет назад. С тех пор звезда не раз участвовала в откровенных фотосессиях, да и продолжает это делать и по сей день.
ИСТОЧНИК KP.RU
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