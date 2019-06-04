2019-06-04T16:13:43+03:00
Звезды

Не то шрамы, не то обвисшая кожа: Памела Андерсон показала последствия пластики

Модель появилась в Париже на кабаре-шоу
Ольга ЛИБГАРДТ
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Первую операцию по коррекции груди звезда сделала в далеком 1994 годуПервую операцию по коррекции груди звезда сделала в далеком 1994 годуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Памела Андерсон появилась в парижском клубе Crazy Horse на премьера Bionic ShowGirl. 51-летняя модель выбрала для выхода в свет короткое платье-комбинацию с глубоким декольте и такой же глубокой линией проймы. Довершал образ гламурной блондинки черный радикюль.

Когда-то Памела Андерсон была звездой Crazy Horse. В 2008 году она принимала участие в номерах, приуроченных ко Дню святого Валентина. Тогда яркая блондинка исполнила танцы с элементами стриптиза.

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Памела Андерсон и сама была звездой Crazy Horse
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В этот раз модель появилась в кабаре в компании своего 33-летнего возлюбленного Адиля Рами. В последнее время они нередко вместе появляются на публике. Памела была в прекрасном расположении духа и с удовольствием позировала фотографам, одаривая улыбкой собравшуюся публику.

Однако от зорких глаз папарацци не ускользнули недостатки в фигуре звезды. В июле звезде исполнится 52 года. Пэм никогда не скрывала, что делала пластические операции, в числе которых и увеличение груди.

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Памела Андерсон в дерзком мини показала свое богатство
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Благодаря открытому платью на красной дорожке гости могли полюбоваться на пышную грудь Памелы со всех сторон. Их взору предстали не то шрамы, не то обвисшая складками после множества операций кожа. Все это портило впечатление от по-прежнему выдающегося бюста Андерсон.

Напомним, первую операцию по коррекции груди звезда сделала в далеком 1994 году. Тогда она увеличила объемы в три раза. Однако на этом блондинка не остановилась. Она несколько раз меняла импланты, экспериментируя с размерами. В конце 2017 года пошли разговоры о том, что актриса вернулась к своему натуральному размеру. Но продержалась Памела недолго и опять легла под нож пластического хирурга ради роскошных форм. Теперь знаменитость вновь хвастается своим богатством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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