Памела Андерсон разразилась гневной тирадой после ареста Ассанжа

Памела Андерсон, навещавшая Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне, резко отреагировала на арест основателя сайта WikiLeaks. Известная американская актриса и модель заявила, что шокирована тем, что произошло, и разразилась гневной тирадой в адрес властей Великобритании, Эквадора и США.

"Я в шоке. Я не могла расслышать, что он сказал... Он выглядит очень плохо", - написала Памела Андерсон в своем официальном аккаунте в Twitter.

После этого звезда сериала "Спасатели Малибу" набросилась на Великобританию. Она сказала, что Лондон специально спровоцировал арест Ассанжа, чтобы отвлечь от Brexit. "Как вы могли, Великобритания? Конечно, вы - .... Америки...", - нецензурно высказалась модель.

Джулиан Ассанж в отделении полиции после задержания.

"Как ты мог, Эквадор? Почему ты отдал им его?", - не унимается актриса.

"А США? Это ядовитый трус... Вы эгоистичны и жестоки. Вы поставили весь мир ... Вы дьяволы, лжецы и воры. Гореть вам в аду", - пригрозила разгневанная звезда.

Андерсон и Ассанж подружились в 2014 году. Их познакомила известный модельер Вивьен Вествуд. С тех пор они были близки. Модель посещала журналиста в посольстве Эквадора довольно часто. Она приносила основателю скандального сайта гостиницы - веганскую еду и напитки. "Я чувствую себя ближе к нему, чем другие. Он доверяет мне", - признавалась знаменитость.

В марте 2018 года она вместе с другими активистами подписала открытое письмо в адрес президента Эквадора Ленина Морено с просьбой восстановить Ассанжу доступ к интернету и телефону. Долгое время он сидел в посольстве затворником и без средств связи.

Как писал сайт kp.ru, Джулиан Ассанж был арестован британской полицией после того, как Эквадор отказался предоставлять ему политическое убежище в лондонском посольстве страны. Полиция Лондона сообщила, что Ассанж арестован по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за непоявление в суде.

citizenmace В седовласом старике с кустистой бородой еле проглядывают черты 47-летнего Ассанжа

Основателя Wikileaks заковали в наручники и вывели из здания полицейские. Он предстал перед публикой седовласым стариком с бородой и неопрятными волосами. Журналист кричал: "Великобритания должна сопротивляться".

Ассанж получил известность после ряда публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке и об условиях содержания в лагере в Гуантанамо. В 2010 году основатель WikiLeaks, когда им заинтересовались американские власти, приехал в Швецию, где намеревался получить защиту, но вскоре был обвинен в преступлениях на сексуальной почве, причастность к которым отрицает. Шведский суд объявил его в международный розыск, после чего Ассанж был задержан в Лондоне, но вскоре отпущен под залог. С 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора в британской столице.

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