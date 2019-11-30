"Стань старухой, тогда сниму": Михалков пообещал Пугачевой главную роль

Интервью Аллы Пугачёвой Кириллу Клейменову в программе "Время" показали на семь минут короче исходника. Полную версию потом выложили на сайте Первого канала.

Напомним: 70-летняя Алла Пугачева приехала в Останкино в рамках поддержки своего киноконцерта "Тот самый концерт", который выходит в московский прокат с 6 декабря.

tatyanamixalkova На премьере фильма Артема Михалковка "Ставка на любовь"

В беседе с Клейменовым Пугачева призналась, что хотела бы сняться в настоящем кино, если режиссером картины будет Никита Михалков.

Мол, и разговор на эту тему у Примадонны и Никиты Сергеевича уже был.

maxgalkinru Девчонки

- Никита Сергеевич обещал и обещает до сих пор, что снимет меня в кино, - рассказывает АБ. - Раньше он говорил, что снимет меня в роли комической старухи. А когда я ему напоминаю об этом, он говорит: "Ты сначала стань старухой, потом уж сниму!" (смеется.).

alla_orfey Пугачева призналась, что хотела бы сняться в настоящем кино

А я теперь могу ему возразить. После шоу пародий на Первом канале, где пел Максим, я поняла, что сейчас такие маски есть, что из меня можно сделать дряхлую старушонку и очень юную девчонку. Так что можно снять хорошую комедию, показав меня и в детстве и в старости. Меня и раньше звали в кино. Например, в "Иронию судьбы" на роль Нади.

maxgalkinru Дети вчера были с мамой в Москвариуме - вернулись в полном восторге!

Но как гримеры не старались, взрослее я не становилась, не было в моих глаза обречённости старой девы.

maxgalkinru Си жуплюю на аба жур. Парле ву франсэ? Ви!

По словам Аллы Пугачёвой, она порой ругает своего мужа Максима Галкина, что тот выкладывает в Инстаграм фото и видео их 6-летних детей Гарри и Лизы.

alla_orfey Всего 7 лет,а уже видно какая красавица растет

- Дети изучают пока только французский язык. Английский будут в школе учить. Я немножко расстроилась, потому что я знаю английский. А они на французском с папочкой болтают, а я ничего не понимаю. В Инстаграме, кстати, есть и моя внучка Клавдия Земцова. Я смотрю за ней, она сейчас далеко в Америке, но скоро приедет. У меня вся семья в Инстаграме: Кристиночка, Никита Пресняков, Максим. Я конечно, против, что муж так часто детей выставляет в своём Инстаграме. Он подхихикивает надо мной:"Боишься, что сглазят?" Кто знает?!-поделилась с Клейменовым Пугачева.

Интервью Аллы Пугачевой программе Время . Полная версия. Выпуск от 29.11.2019.Алла Пугачева приехала в студию программы Время и рассказала Кириллу Клейменову о семейном счастье, любви и детях.

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