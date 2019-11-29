Пугачева разрыдалась, услышав песню о Галкине

Внезапный визит Аллы Борисовны в Останкино связан с ее фильмом «Тот самый концерт», прокат которого стартует в Москве на следующей неделе. Напомним: минувшей весной свой 70-летний юбилей певица отметила концертом в Кремлёвском дворце. Частью приглашений завладели перекупщики, поэтому цены, мягко говоря, кусались. Билеты в партер стоили аж 250 тысяч рублей.

Именно поэтому на концерт не смогли попасть многие фанаты артистки.

Для них АБ и сделала киношную версию своего юбилейного концерта.

- Очень волнуюсь перед премьерой, - призналась Кириллу Клейменову Пугачева. - Перед вами сидит человек, который почти 60 лет работает на сцене с боязнью сцены. Каждый раз преодолеваю себя. Это очень страшно. Я могла бы и в юбилей ничего не делать, потому что десять лет назад ушла со сцены. Но мне хотелось, чтобы этот концерт был снят, как кино, которое потом будут смотреть мои маленькие дети. Чтобы они видели меня на пленке такой, какой видят меня сейчас. Чтобы осталось им на память.

Что касается зрителей, то это фильм для людей моего поколения. Молодёжь была на концерте, но им, как мне кажется, просто интересно, что за бабка столько лет поёт (смеётся.).

Алла Борисовна признаётся, уйдя со сцены, она не скучает по гастролям.

- При всей своей любви к зрителям, я большую цену заплатила за свой успех. У меня никогда не было нормальной семьи, - посетовала звезда. - Я вообще не понимала, что это такое. Да, я свою дочь и внуков любила, помогала им, но все время была на гастролях, зарабатывала. У меня не было возможности жить той жизнью, которая представлялась мне в мечтах.

Сейчас у меня прекрасная семья, дети, муж. Я счастлива безмерно.

По словам Пугачевой, она до сих пор чувствует любовь народа к своим песням, поэтому считает себя «амулетом России».

Алла Борисовна пообещала, что в 80 лет обязательно выйдет на сцену с новым шоу, в котором будет петь исключительно проверенные временем хиты из своего «золотого фонда». Своих младший детей Гарри и Лизу певица не хочет лишний раз выводить в свет и не занимается с ними пением. Мол, не хочет, чтобы были артистами.

Как рассказывает звезда, у 6-летних двойняшек пока нет телефонов и они пока не пользуются компьютером.

- Дети пока в таком возрасте, когда информацию нужно получать из семьи. Вот пойдут на следующий год в школу, будут там изучать компьютер. А пока общаются так. В том числе и в эпистолярном жанре. Пишут друг другу письма и под дверь подкладывают, - смеётся Пугачева.

Алла Борисовна посоветовала обратить внимание на свой новый хит «Мой друг», посвящённый Максиму Галкину.

- Мой друг, дело не в возрасте, а в нежности рук... И в теплоте голоса, - поёт, едва сдерживая слезы, Примадонна.

- Я разрыдалась, услышав впервые эту песню, - говорит АБ. - Эта песня пронзительна до слез. Она заменила мне «Не отрекаются любя». Песня о неравном браке: о любви взрослой женщины к молодому мужчине. Это такая любовь, о которой надо петь,-резюмировала 70-летняя звезда.