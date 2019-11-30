Известная автохулиганка Мара Багдасарян хочет пожаловаться Путину на «беспредел»

Пожизненно лишенная водительского удостоверения Мара Багдасарян, прославившаяся своими хулиганскими выходками за рулем своего автомобиля на дороге и десятками (если не большим количеством) просроченных штрафов за нарушения ПДД, намерена обратиться к президенту России. Как она написала на своей странице в Инстаграме, она хочет пожаловаться на то, что ей не возвращают водительское удостоверение, в просторечии, права.

Она, мол, и документы все собрала для восстановления своих прав, и обратилась в автошколу, но специально созванная комиссия отказала ей.

- Только сейчас я понимаю, что это была не случайность, не ошибка. Это спланированная акция с целью противостоять мне, - поделилась она на своей странице, охарактеризовала решение комиссии словами «беспредел» и «гонения», и сообщила, что намерена обратить внимание на этот беспредел президента страны.

Удивительно, что с такой короткой памятью девушка намерена снова усесться за руль. Ведь ее не просто лишили водительского удостоверения за нарушения, а сделали это

а) пожизненно,

б) на основе медицинского заключения и поставленного диагноза «эпилепсия», который исключает возможность вождения машины без справки от невропатолога, а в тяжелых случаях – без вердикта специально созванной медицинской комиссии. А тут, похоже, случай именно такой, сильно запущенный.

Напомним, Багдасарян стала известна общественности в рамках дела «лихачей на Гелендвагенах». По мере рассмотрения этого дела выяснилось, что ей выписано штрафов за многочисленные нарушения ПДД на общую сумму с пятью нулями, причем суд все время находил все новые и новые штрафы. Суд отправил ее на обязательные работы, от которых она уклонялась, в том числе, и по поддельным больничным, ее подвергли административному аресту, назначили год исправительных работ. А позже бессрочно лишили водительских прав, в том числе, и по медицинским показаниям. Мара, которую некоторые начали уважительно называть стритрейсершей, а по сути являющаяся обычной автохулиганкой, презирающей всех остальных участников движения и тех, у кого машины не такие «крутые», как у нее и ее компании, между тем, не раз садилась за руль уже после лишения прав и кичилась этим. Своими амбициями она привлекла внимание ко всему семейству, и ее отца даже лишили российского гражданства после этого, обнаружив, что он приобрел его с нарушениями.

Возмущаясь как бы «беспределом» по отношению к ней, она ни слова не вымолвила по поводу того настоящего беспредела, который вместе со своей компанией творила на дорогах столицы. Видимо, никаких уроков из всей этой истории она не сделала, раз не изменила модель своего поведения. И обещания апеллировать к первому лицу государства, похоже, ничего не поменяли ни в ее системе ценностей, ни в том, какое место в ней занимает ее собственная персона. И вряд ли у кого в таком случае есть сомнения, что Багдасарян за рулем остается источником повышенной опасности. А выдача ей нового водительского удостоверения может быть расценена как выдача лицензии на убийство.