Юбилей Дмитрия Марьянова: вдова и сын заканчивают раздел наследства, а отец артиста плачет в одиночестве

На телеканалах дружно забыли про юбилей Дмитрия Марьянова. Поэтому 1 декабря в день, когда артисту исполнилось бы 50 лет, вы не увидите ни художественных фильмов с его участием, ни документальных проектов о нем. В воскресенье на Химкинское кладбище к могиле актера собираются приехать его вдова и коллеги, будет папа, брат и сын. Вот только после смерти Дмитрия Марьянова у вдовы артиста вдруг разладилась дружба и с его отцом, и с братом, и с сыном. Мы узнали, что сейчас происходит в этой семье ?

Суд идет

На этой неделе Лобненский городской суд Московской области начал рассмотрение уголовного дела в отношении главы реабилитационного центра Оксаны Богдановой. Судить учредителя и директора центра «Феникс», где Марьянов лечился от алкогольной зависимости, будут по двум статьям - «оставление в опасности» и «оказание услуг, повлекших по неосторожности смерть человека». Богданову по этим статьям могут посадить на шесть лет, а могут и не посадить - адвокаты директора центра будут добиваться условного наказания. Подсудимая уже заявила, что Дмитрий Марьянов умер из-за естественных причин, так как у него «был ряд хронических заболеваний, о которых в центре не были уведомлены». Ольга Богданова сейчас находится на свободе - под подпиской о невыезде.

Дмитрий Марьянов с женой психологом Ксенией БикФото: Борис КУДРЯВОВ

Адвокат сына артиста Даниила Марьянова в рамках этого уголовного дела заявила гражданский иск о взыскании 30 миллионов рублей с Ольги Богдановой. Эти деньги единственный ребенок Дмитрия Марьянова намерен потратить на благотворительность.

Даниилу Марьянову сейчас 23 года, он учится на пятом курсе режиссерского факультета Института кино и ТВ, парень планирует поступить на высшие режиссерские курсы. Даниил не знал, что отца отправили на лечение в центр, он думал, что тот на гастролях.

Напомним, что знакомый Ксении Бик (вдовы артиста) привез Дмитрия в Лобню в центр «Феникс» 6 октября 2017 года: а 15 октября вечером артист умер из-за «сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери». То есть в вене оторвался тромб. Весь день он рассказывал, как ему плохо, но врачей в центр не вызывали, а у самого Дмитрия телефон отобрали. О самочувствии артиста по телефону сообщали Ксении Бик. Однако своевременной помощи Марьянов не получил.

Деньги всему виной

Раздел имущества Дмитрия Марьянова скоро официально завершится. Очевидно, что каждый останется при «своем» имуществе. «Я готова подписать мировую», - наконец-то недавно решила Ксения Бик, пообещав решить все наследственные дела без дальнейших судов.

Дмитрий с сыном ДанииломФото: Личный архив

А это значит, что Ксения со своей дочкой Анфисой Бик останутся в трехкомнатной квартире, где они жили вместе с Дмитрием. Ранее Ксения Бик намеревалась претендовать на большую часть наследства или получить от других наследников денежную компенсацию. Поэтому хотела, чтобы суд сделал наследницей актера и ее дочь.

«Вдова стала обращаться в суды в конце 2018 года с заявлением о признании ее дочери иждивенкой. В том случае, если суд признает, что девочка была на иждивении у Марьянова, то появляется возможность включить ребенка в число наследников наравне с папой, с сыном и вдовой», - объясняет «КП» Виктория Крылова, адвокат Даниила Марьянова.

Но суд Ксении Бик отказал, и тогда она стала обжаловать его решение. Но вскоре признала, что тоже устала от всех разборок с наследством и готова на мировую. Тем более, что личная жизнь известного психолога Ксении Бик устроилась - она счастлива в новых отношениях с журналистом Борисом Соболевым.

Итак, кто с чем останется? Папа артиста Юрий Георгиевич продолжит жить в доме, который построили его сыновья в 70 км от Москвы - недвижимость оценили в 3 миллиона рублей. Этот дом братья Марьяновы отстроили задолго до женитьбы Дмитрия на Ксении, но оформили собственность по формальным причинам уже после. А вот все квартиры, которые делят, были куплены Дмитрием Марьяновым до вступления в брак с Ксенией Бик в 2015 году. Ксения получит «трешку» на Хорошевском шоссе, (около 18 млн. руб), а сын - «однушку» в Песчаном переулке (средняя стоимость - 10 млн. руб.). В «наследственную долю» входят банковские счета артиста, два мотоцикла и машина. Общая сумма наследства – около 50 млн. руб. Стоимость машины и мотоциклов за два года разбирательств, естественно, снизилась.

Дом, который Дмитрий Марьянов построил дял отцаФото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Когда Дмитрий Марьянов был жив, его отец и Ксения Бик общались, отмечали вместе праздники, созванивались. После смерти артиста между ними пробежала «черная кошка». Юрий Георгиевич в разделе наследства стал на сторону внуку и общение закончилось.

«Он - пожилой человек, живет в доме, где каждая деталь интерьера говорит ему о сыне. Конечно, сын Миша рядом с отцом. Но Юрий Георгиевич очень сильно переживает. Конечно, звонки друзей сына его бы очень поддержали. Он рад поговорить, вспомнить!» - рассказывают нам коллега Марьянова по съемочной площадке. Слезы отца не высохнут, а вот внимание к пожилому человеку могло бы скрасить его одиночество. Рассказывают, что подруга Дмитрия фигуристка и тренер Ирина Лобачева приезжала к Марьянову-старшему, звонит ему.

Возможно случится чудо, и однажды все любимые люди Дмитрия Марьянова за одним круглым столом отметят его день рождения. Актер был бы счастлив увидеть вместе в дружбе: отца, брата, сына и свою Ксюшу с дочкой Анфисой.

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