Вдова Марьянова решила вопрос с наследством и показала жениха: «Он – журналист!»

Два года назад умер Дмитрий Марьянов. Скоро начнется суд над директором реабилитационного центра, где лечили артиста от алкогольной зависимости. В это же время идут суды между наследниками артиста. Но появилась надежда на то, что скоро дела по разделу собственности завершатся. В декабре 2019 года Дмитрию Марьянову могло бы исполнится 50 лет. Возможно, к этой дате между любимыми людьми артиста больше не будет споров.

Тем временем жизнь продолжается. Мы уже рассказывали о том, что у вдовы Марьянова 33-летней Ксении Бик появился жених. Теперь вдова сама подтвердила новый роман и показала жениха. Ксения подчеркнула, что ее дочь 11-летняя Анфиса Бик одобрила выбор мамы. Сергей Соболев помог Ксении Бик пережить непростые времена после смерти Марьянова. Теперь мужчина живет с Ксенией.

Дмитрий Марьянов с женой психологом Ксенией Бик.Фото: Борис КУДРЯВОВ

«Это Анфискина инициатива. Я пытаюсь начать жить заново. Он – журналист. Морально очень поддерживает меня», - рассказала об избраннике Ксения Бик. Ее признание прозвучало в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

Пару уже успели застать на отдыхе. А живет Ксения Бик в трехкомнатной квартире на Хорошевском шоссе, где когда-то жила с Дмитрием Марьяновым. Эта «трешка» оценивается в сумму около 18 млн. руб. Также артисту принадлежала: «однушка» в Песчаном переулке (около 10 млн. руб.); дача в 70 км от Москвы – здесь живет папа артиста (дом оценен в 3 млн. руб.); 1/3 доля в квартире родителей (около 3 млн. руб.). Кроме того, в «наследственную долю» входят банковские счета актера, два мотоцикла и машина. Общая сумма наследства – около 50 млн. руб.

Новый мужчина Ксении Бик — Борис Соболев. Фото: кадр НТВ

У Дмитрия Марьянова три наследника первой очереди: 80-летний отец Юрий Георгиевич, 23-летний сын Даниил Марьянов и вдова. Два года наследники не могут договориться, как поделить имущество. Стоит отметить, что все квартиры были куплены до вступления Дмитрием Марьяновым в брак с Ксенией Бик в 2015 году. А дачу Дмитрий и его брат построили отцу задолго до этой даты, а оформили собственность по формальным причинам уже после.

«Три наследника вступили в переговоры. Ксения обозначила, что хотела бы получить 3-х комнатную квартиру, где жила с Дмитрием Марьяновым. Никто не был против. Сделали оценку. Но стоимость квартиры выше, чем доля вдовы. Ксения сказала, что ей сложно платить компенсацию. В сентябре 2018 года ей сказали: не надо компенсации, надо все заканчивать, мы согласны. Несмотря на щедрое предложение, ничего не происходит. Она хочет еще миллион», - рассказывает адвокат сына Марьянова Виктория Крылова.

Адвокат поясняет, что на предложение отца-пенсионера и сына-студента забрать самую дорогую квартиру, вдова ответила, что хочет получить еще «немного денег».

Дом, который Дмитрий Марьянов построил для отца. Фото: Руслан Вороной. «Экспресс-газета»

И вот теперь Ксения Бик пообещала решить все наследственные дела без дальнейших судов: «Я готова подписать мировую». Таким образом вдова Марьянова может согласиться забрать себе трехкомнатную квартиру и не претендовать на другое имущество и компенсации.

Бик жалуется, что подобная ситуация с наследством стала возможна, так как Марьянов не оставил завещания. Кроме того, дочь Ксении Бик не была удочерена артистом. «Я не продавила, как жена, тему завещания, дарственной, удочерения… Я этого не сделала и оказалась в воронке…» - сожалеет Ксения.

Бик работает психологом, говорит, что пытается начать жить заново. Но Дмитрия не забывает - в Химки на могилу к Марьянову ездит каждые два месяца. При этом Ксения не стала скрывать, что это она направила мужа в центр «Феникс», так как в этом учреждении помогли их знакомому. Напомним, что скоро начнутся суды над Оксаной Богдановой, учредителем и директором реабилитационного центра «Феникс», где Дмитрий Марьянов проходил курс лечения от алкогольной зависимости. Оксане Богдановой грозит до шести лет лишения свободы, судить ее будут по двум статьям - «оставление в опасности» и «оказание услуг, повлекших по неосторожности смерть человека».

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