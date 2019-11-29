Поссорился с женой - жди на кухне Шарикова из "Собачьего сердца"

Эпидемия из Европы под названием "профилактика семейно-бытового насилия" рвется в Россию.

Что из этого может получиться? Да примерно понятно. То же, что было год назад с общественной организацией "Стопкиднеппинг". Этой интересной организации "Комсомолка" посвятила несколько материалов.

Члены этой группы защищали права женщин, которые ссорились со своими мужьями, у которых был какой-нибудь небольшой бизнес.

Члены "Стопкиднеппинга", среди которых оказались ранее судимые за убийство юристы, насильно отнимали у отцов их малолетних детей, и провоцировала мужчин на ответные действия. В ходе них многие мужья теряли свое жилье и работу.

Матерей с похищенными детьми члены этой группы прятали в одном из загородных коттеджей, где постепенно втягивали в свою коммуну, используя в рекламе своего сообщества.

По словам юриста Натальи Кувшинниковой в ходе судебных процессов, где матерей представляли юристы "Стопкиднеппинга", при проведении судебных экспертиз у некоторых родительниц были выявлены психические расстройства. Были даже такие, что пошли на преступления, не думая о психологических последствиях для своих детей. Материалы этих судебных слушаний есть в редакции "КП".

- В связи с этим суды выносили решения в пользу отцов. Однако, в каждом таком деле просматривалась заинтересованность чиновников, которые были привлечены волонтерами к лоббированию интересов матерей. Они оказывали давление на органы опеки и комиссий по делам несовершеннолетних, - рассказывает Наталья Кувшинникова.

Сейчас юрист Кувшинникова ведет сразу несколько таких дел, а вокруг нее сплотились отцы, которые попали в такую тяжелую жизненную ситуацию.

История "Стопкиднеппинга" закончилась минувшим летом, но дело его живет уже в новой организации АНО "Защита детства", куда перешли работать все те же члены "Стопкиднепинга".

И теперь авторы нового Закона заявляют, что идея "профилактики семейно-бытового насилия" станет во благо обществу.

"В настоящее время в России практически нет кризисных центров, куда могли бы обратиться жертвы домашнего насилия, чтобы получить психологическую помощь. А закон предусматривает целую систему таких учреждений", - заявляет один из авторов нового Закона депутат Оксана Пушкина.

Ровно год назад депутат Оксана Пушкина в интересах адвоката "Стопкиднеппинга" Бурова требовала предоставить ей данные журналиста "Комсомольской правды".

Но мы ведь уже примерно знаем, как будут работать такие "кризисные центры".

Только после принятия этого закона члены подобных "Стопкиднепингов" получат полное право увозить женщину с ребенком из семьи, ограждать ее от супруга, который может и пытается наладить отношения. "Жертву насилия" будут уже вполне законно держать в подобном коттедже, где ее будут опекать юристы и психологи, которые естественно будут заинтересованы в длительных судебных процессах и разделе имущества супругов.

Только теперь "тиранам", которые будут пытаться вырвать своих жен и детей из рук "бесплатных юристов" будут абсолютно законно грозить исправительными работами и тюрьмой. Это удобно: наконец все конфликты в семьях можно будет свалить на волонтеров. Никто больше не будет говорить, что где-то участковый не уследил. Надо будет только вовремя сообщить о конфликте в семье волонтерам.

Еще быстрее о конфликтах станут узнавать школьные психологи от вашего ребенка. Тогда ждите, когда на пороге вашей кухни появится подобие Шарикова из "Собачьего сердца" со званием бесплатного юриста, который получил образование в колонии. Такой точно научит, как супруга любить.

Вот почему кому-то мало наличия в уголовном кодексе статей: "угроза убийством", "побои", "телесные повреждения" и "убийство". Просто надо волонтерам руки развязать.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Авторы закона «о домашнем насилии» заявили о проведении 8 декабря круглого стола «Семейный киднеппинг - похищение детей родителем? Правовые и поведенческие аспекты» в «Литературном кафе» Московского Доме Книги на Новом Арбате. В гламурной тусовке заявлено участие депутата Оксаны Пушкиной, бывшей соосновательницы проекта StopКиднеппинг «Стопкиднеппинг» а ныне соучередителя Центра «Защитники Детства» Екатерины Шумякиной, и директора Фонда Профилактики социального сиротства, главы Центра «Защитники Детства» Александры Мировой. Встреча приурочена к выходу первой книги о семейном киднеппинге. Безусловно, эта пиар-акции «закона о семейном насилии» и выход книги на эту тему - простое стечение обстоятельств.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Побить жену все равно, что не правильно припарковаться?

Дина КАРПИЦКАЯ

Пока мы тут рассуждаем нужен закон или нет, 30 000 жертв насилия (такая неофициальная цифра, официальных нет) в опасности у себя дома. Домашнее насилие, пожалуй, единственное преступление которое вообще никак не регламентировано и не рассматривается уголовными законами РФ.

Ни профилактики, ни мер, ни адекватных следствий и наказаний - ничего. А жертв - тысячи. (подробности)