2019-11-30T00:08:28+03:00
Звезды

"Свадьба, которую все увидели, была энной по счету": Потап и Настя Каменских женились несколько раз

Артисты долго водили всех за нос, скрывая, что они давно вместе
Ольга ЛИБГАРДТ
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Когда Потап первый раз увидел Настю Каменских, сразу понял: она - женщина, которая поменяет его жизньКогда Потап первый раз увидел Настю Каменских, сразу понял: она - женщина, которая поменяет его жизньФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Алексей Потапенко, более известный как Потап, в мае 2019 года женился на своей коллеге по дуэту Насте Каменских. Их свадьба стала одним из самых громких событий шоу-бизнеса. Однако на днях продюсер заявил, что до этого несколько раз вступали с Каменских в законный брак.

Когда Потап первый раз увидел Настю Каменских, сразу понял: она - женщина, которая поменяет его жизнь. В итоге он столько раз был близок к тому, чтобы рассказать о своей возлюбленной всему белому свету. "Но находились причины этого не делать. Мешал мой имидж отца и семьянина. И при этом он был настоящим. Все думали, что мы были женаты с Ириной Горовой, но мы уже пять лет как развелись", - сообщил музыкант.

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Настя Каменских
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А потом он с Настей Каменских привык скрывать истинное положение вещей. Ведь ни у кого не было доказательств, что они вместе. "Мы веселились, как могли. Никто не смог докопаться до нашей истории. А потом я стал сам себе неприятен, потому что скрывал свою женщину. Это некрасиво по отношению к Насте. Мы поговорили и решили: «Все, надоело, давай сделаем следующую свадьбу». Уже было несколько раз, когда мы вступали с ней в законный брак. Та открытая свадьба, которую все увидели, была уже энной по счету у нас. Даже не вторая", - огорошил признанием артист.

Потап и Настя перестали быть просто коллегами, когда у певицы закончился контракт. Ее позвали другие продюсеры, она решила уйти. "Мне стало так больно от этого. Не потому что я собственник. Не потому что мы теряли этот дуэт. Я сказал: «К кому ты уходишь?! Куда?! Ну и катись!». А внутри-то происходила совсем другая реакция". - цитирует Потапа Тhe flow.

Через некоторое время он признался вокалистке в любви: "Сказал ей: «Я люблю тебя. Никуда не отпускаю! Ты моя». Все, кто знает нас в жизни, в курсе, что мы целуемся и обнимаемся бесконечно".

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Классно, когда все только вместе, классно, когда получается классно, когда так сладко, и классно, когда одна на двоих
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По его словам, только сейчас понял, что надо было раньше поддаться своим чувствам, а не откладывать на потом. "Стоило поддаться этим чувствам - и все произошло. У меня появился смысл жизни, я стал счастливым человеком", - заключил исполнитель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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