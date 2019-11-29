"Свадьба, которую все увидели, была энной по счету": Потап и Настя Каменских женились несколько раз

Алексей Потапенко, более известный как Потап, в мае 2019 года женился на своей коллеге по дуэту Насте Каменских. Их свадьба стала одним из самых громких событий шоу-бизнеса. Однако на днях продюсер заявил, что до этого несколько раз вступали с Каменских в законный брак.

Когда Потап первый раз увидел Настю Каменских, сразу понял: она - женщина, которая поменяет его жизнь. В итоге он столько раз был близок к тому, чтобы рассказать о своей возлюбленной всему белому свету. "Но находились причины этого не делать. Мешал мой имидж отца и семьянина. И при этом он был настоящим. Все думали, что мы были женаты с Ириной Горовой, но мы уже пять лет как развелись", - сообщил музыкант.

kamenskux Настя Каменских

А потом он с Настей Каменских привык скрывать истинное положение вещей. Ведь ни у кого не было доказательств, что они вместе. "Мы веселились, как могли. Никто не смог докопаться до нашей истории. А потом я стал сам себе неприятен, потому что скрывал свою женщину. Это некрасиво по отношению к Насте. Мы поговорили и решили: «Все, надоело, давай сделаем следующую свадьбу». Уже было несколько раз, когда мы вступали с ней в законный брак. Та открытая свадьба, которую все увидели, была уже энной по счету у нас. Даже не вторая", - огорошил признанием артист.

Потап и Настя перестали быть просто коллегами, когда у певицы закончился контракт. Ее позвали другие продюсеры, она решила уйти. "Мне стало так больно от этого. Не потому что я собственник. Не потому что мы теряли этот дуэт. Я сказал: «К кому ты уходишь?! Куда?! Ну и катись!». А внутри-то происходила совсем другая реакция". - цитирует Потапа Тhe flow.

Через некоторое время он признался вокалистке в любви: "Сказал ей: «Я люблю тебя. Никуда не отпускаю! Ты моя». Все, кто знает нас в жизни, в курсе, что мы целуемся и обнимаемся бесконечно".

kamenskux Классно, когда все только вместе, классно, когда получается классно, когда так сладко, и классно, когда одна на двоих

По его словам, только сейчас понял, что надо было раньше поддаться своим чувствам, а не откладывать на потом. "Стоило поддаться этим чувствам - и все произошло. У меня появился смысл жизни, я стал счастливым человеком", - заключил исполнитель.