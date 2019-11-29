«Мы хрупкие люди»: Виктор Рыбин рассказал о прогнозах лечения рака кожи

По страшному стечению обстоятельств Виктор Рыбин и его жена Наталья Сенчукова в прошлом году практически одновременно услышали один и тот же диагноз: базально-клеточный рак кожи. После курса лучевой терапии казалось, болезнь отступила, но на днях артист сделал заявление в телеэфире: врачи обнаружили еще одно новообразование на коже, пришлось удалять.

Между тем, вечером 29 ноября на «Дискотеке 80-х Авторадио» Рыбин появился в прекрасном расположении духа и выглядел бодрым и цветущим. Артист травил анекдоты, позировал перед репортерами, изображая один всех своих музыкантов и даже исполнял свой знаменитый незатейливый танец-прогулку в страну Лимонию.

- Ваш красавец-сын давно встречается с девушкой, жениться собирается. Вы уже готовы дедушкой стать? - спросила «КП» у певца.

- Нет пока! И даже если я стану фактически стану дедушкой, физиологически то я им не буду все равно, - уверенно заявил Рыбин, показывая на себя - мол, я же в прекрасной форме! - А ведь у меня ещё дочка старшая (дочь Мария от второй жены, от которой певец ушёл к Наталье Сенчуковой. - Ред.), ещё ведь оттуда может прилететь. Как бы у них одновременно не прилетело! Но я нянчиться не буду. Няню возьмём, пусть занимаются.

- Вы не пожалели, что в своё время рассказали о раке? Многие артисты, например, семья Анастасии Заворотнюк, не афишируют болячки...

- Надо было предупредить людей. Потому что мы с Наташей до определенного момента не относились к этому серьезно. Очнулись, когда на мой день рождения пришла смс «Вас ждёт онколог». И сейчас Наташе много пишут на эту тему в соцсетях, она советует, к какому доктору обратиться. Но в первую очередь, надо себя беречь - мы же люди такие, хрупкие. Я не против солнца, не против лета, но надо поосторожнее.

- Вы сейчас хорошо себя чувствуете? Ваш недавний телеэфир напугал телезрителей.

- Тьфу-тьфу-тьфу! Как раз из-за этой программы я опоздал к доктору - приехал к нему только в девять вечера. И он дал хороший прогноз.