2019-06-30T16:01:10+03:00
Звезды

Рыбин и Сенчукова из-за рака кожи уехали в Подмосковье

Звездные супруги отменили все дальние поездки
Ольга ЛИБГАРДТ
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Несколько лет Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова борются с раком кожи.Несколько лет Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова борются с раком кожи.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Несколько лет Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова борются с раком кожи. Из-за смертельного недуга звездные супруги отменили все поездки на море и уехали в Подмосковье.

"Находиться под палящим солнцем нам нельзя, поэтому отдыхать этим летом не поедем. Ходить где-то по жаре не доставляет никакого удовольствия. Поэтому это лето мы проводим в Долгопрудном, около воды... Конечно, мы стараемся находиться в тенечке... Здоровье надо беречь, а не тратить попусту", - призналась 48-летняя Наталья Сенчукова.

Певица нашла себе занятие по душе. Она очень любит ухаживать за садом."У нас в саду есть фруктовые деревья и цветы. Мы уже едим вишню! В этом году она рано созрела, наверное, потому, что весна была очень стремительной! А еще две яблони у нас сейчас плодоносят", - цитирует знаменитость Собеседник.Ru.

Сенчукова также выказала свое отношение к современной музыке: "Мне не нравится современная музыка. Она очень депрессивная. Это ужас!".

По ее словам, среди тех композиций, что ей и супругу предлагают исполнить, есть очень современные песни. "Если мы их споем, то это будет очень смешно. Все наши поклонники от нас отвернутся, а молодых мы только насмешим", - уверена артистка.

Как писал сайт kp.ru, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова вместе почти 30 лет. В 2018 году в программе "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой 56-летний солист группы "Дюна" и его 48-летняя супруга на всю страну признались в том, что оба больны раком. Первой заболела Наталья, а затем эта же болезнь проявилась и у Виктора. Они прошли курс лучевой терапии. Тот диагноз, который поставили ей и ее супругу Виктору Рыбину - базально-клеточный рак кожи, оказался излечим. "Мы вылечились, просто теперь стоим на учете и проверяемся каждые три месяца. Надо быть внимательным к своему здоровью", - рассказывала Сенчукова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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