Мошенница, не платившая гонорары сурмамам, мечтает "протянуть" 30 пар из Китая
Пострадавшие от предпринимательницы Снижаны (имя в паспорте записано именно так Ред.) Токар женщины завалили заявлениями отделения полиции Москвы. В списке уже 11 человек. Большинство — это суррогатные мамы, которые после рождения малышей и передачи их биологическим родителя остались без гонораров. При этом биологические родители с посредницей Токар расплатились. Но та решила так: «зачем тупым инкубаторам деньги!?».
Одна из пострадавших суррогатных мам, жительница Подмосковья рассказала свою историю в эксклюзивном интервью «Комсомолке». По заявлению женщины сейчас ведется проверка в порядке статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
Сама Снижана при этом оставлять прибыльный бизнес явно не планирует. Напротив, женщина решила выйти на международный уровень. В распоряжении редакции оказалась вот такое голосовое сообщение. Снижана Токар его направила своему деловому партнеру. Мы публикуем запись и надеемся , что она заинтересует правоохранительные органы.
- Сейчас на меня вышла одна компания. Они новички в этом деле. То есть они вообще обосновались в Благовещенске. Меня им рекомендовал один человек, директор клиники, с которым я очень давно знакома. Вот. И он дал мне их на съедение. Сказал: «тупые, ничего не понимают, делай с ними что хочешь!». Ну ими можно хорошенько воспользоваться. Я тебе пришлю сейчас скрин. Короче, у них сейчас 30 пар китайцев, которым нужна суррогатная мать уже вчера (вздыхает). Мы могли бы взять все эти 30 пар, снизить стоимость. Не сказать им 2 800 000, под ключ, а 2 100 000 — 2 200 000. Это первые платежи: 30 пар по миллиону рублей, 30 миллионов. Не за один день, но они будут нам поступать в течение двух-трех недель, пока все заключат договора. Мне вера есть! Меня в Москве знают все, все в ЭКОшном мире. Я работаю с китайцами, меня многие знают китайцы, многие клиники, многие врачи. То есть чтобы они подумали, что там что-то не так. Нет! В договоре естественно прописать, что если истекает срок, то цены растут на все. Что если будет длительный подбор, то стоимость будет увеличиваться. Мы можем в развалочку собрать эти деньги и типа подбирать им суррогатных матерей. Они должны будут наблюдаться и проживать там, в Благовещенске. Но! У нас будут эти тридцать миллионов, которые мы потом можем пустить на другое развитие. Но эти 30 пар мы не должны упустить! И даже если что-то пойдет не так, мне вообще по барабану на этого директора, который меня посоветовал. И даже вплоть до того, что их там... Ну, не то чтобы кинуть, а протянуть хорошенько. Эта фирма — посредники. У них есть свои клиенты, но они не знают, как искать суррогатных матерей. Понимаешь, даже если мы будем им мозги морочить, то с нас они ничего не смогут потребовать. Это с них будут требовать их же клиенты-китайцы. Они будут им бабло отдавать. Они-то новички: ничего не понимают, ничего не соображают. Ко мне они придут и отдадут все деньги, потому что они обо мне уже все узнали, все разузнали. Что я честно работаю девять лет и как бы всем знакома, все меня знают и все замечательно. Отдадут просто с легкой руки. Вот. Нужно как-то их перетягивать, потому что их насобирали в этом Благовещенске и не знают, как их пристроить. Не могут они ничего сделать. Естественно, они в свою очередь ищут подешевле агенство, где перекупать услуги. Поэтому если я им скажу, что за 2 миллиона сто тысяч с семейной пары, то они только «за», они побегут. Ну потому что это же ни какое-то лицо со стороны им говорит. Я просто со своими офисными это сделать не смогу: я их так там научила, что все честно, все быстро, все качественно. А здесь. Таких вот новичков-конкурентов нужно конкретно «обувать», по полной программе. Проучить их, чтобы не лезли ни в свои дела. Вот сидите там в Благовещенске!
Как удалось выяснить «КП» сейчас Снижану ищет полиция. Мы следим за ходом расследования.
Мошенница, не платившая гонорары сурмамам мечтает "натянуть" 30 пар из Китая.Снижану Токар ищет полиция
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ИСТОЧНИК KP.RU