Китай планирует управлять всем миром с помощью искусственного интеллекта

Окончание

Часть 1

Часть 2

Член Совета по внешней и оборонной политике, доктор юридических наук Владимир Овчинский рассказал о китайской Системе Социального Кредита (SCS) - тотальном электронном контроле за населением. Пока идет масштабный эксперимент в тридцати крупнейших городах. К концу 2020 года Система охватит всю Поднебесную.

Китайское руководство сможет получать в режиме онлайн полную картину жизни в Поднебесной, вплоть до отдельной личности и ее постели.

А с помощью 600 миллионов видеокамер уже в 2022 году любого китайца вычислят на улице за 3 секунды!

Руководство КНР утверждает: «Система Социального Доверия – это базирующаяся на китайских традициях, больших данных и искусственном интеллекте система формирования гармонии, искренности и доверия, воспитания и развития человека, инструмент осуществления «Великой Китайской мечты» в условиях информатизации и технологического развития страны».

Однако на Западе Систему уже называют «электронным концлагерем». Председатель объединенного разведывательного Комитета Великобритании сэр Саймон Гасс прямо заявил: «SCS - наиболее амбициозный и хорошо подготовленный проект тотального контроля и управления поведением граждан гигантской страны на основе создания государства больших данных».

Член Совета по внешней и оборонной политике, доктор юридических наук Владимир ОвчинскийФото: Иван ПРОХОРОВ

МОНИТОРИТЬ ПОСТУПКИ

- Владимир Семенович, а зачем властям Китая эта система тотального контроля? Вычислять оппозицию и отправлять на перековку в трудовые лагеря? Не слишком ли накладно для экономики? Есть более дешевые способы борьбы с инакомыслием.

- Это примитивный взгляд, свойственный либералам. Система Социального Кредита имеет несколько задач. Масштабная бескомпромиссная борьба с коррупцией, кумовством в среде чиновников, терроризмом, преступностью, включая уличную. Здесь неангажированному искусственному интеллекту и сотням миллионов видеокамер, как говорится, карты в руки.

Вторая, не менее важная задача – знать настроения в обществе. Обычно в мире власти получают такую информацию из социологических опросов, докладов чиновников с мест, мониторингу печатных СМИ, твитов, постов в соцсетях. Известно, что люди зачастую неискренни в опросах, чиновники приукрашивают действительность и т.д.

Руководство КНР выдвинуло тезис «Данные предпочтительнее слов».

- Библейский принцип «Судите не по словам, но по делам их!»

- Вот именно! Благодаря Системе соцкредита Китай уже сегодня – единственный в мире! - массово мониторит не слова, а поступки, практическое поведение населения. Что позволяет в реальном времени анализировать, прогнозировать настроения общества. При необходимости купировать негативные процессы, конфликты, провоцируемые как внутренними, так и внешними причинами. Тот же Трамп навязывает Поднебесной торгово-экономическую войну.

Перед глазами Пекина и печальный пример могущественного некогда соседа. Советский Союз мгновенно развалился. Китай внимательно изучил опыт СССР. SCS поможет не допустить в Поднебесной такой смуты.

И, конечно же, SCS - эффективная система социального управления, воспитания народа в духе преданности Компартии, строительства социализма с китайским лицом. Власти этого не скрывают. Искусственный интеллект на основе многочисленных данных в электронном идентификаторе оперативно вычислит социальный рейтинг каждого гражданина КНР. Законопослушные, лояльные получают лишние баллы, привилегии. Нарушители норм морали, нравственности теряют баллы, их ждут различные наказания. Согласитесь, это лучше, чем «перековка» в реальных лагерях за колючей проволокой. Короче, эта Система - первый в мире глобальный инструмент обеспечения нужного властям поведения народа на основе принуждения и поощрения.

В целом же SCS соответствует многовековой традиции конфуцианства, только на новом технологическом уровне.

Недаром глава КНР Си Цзиньпин ставит задачу к 2025 г. сделать Поднебесную первой в мире страной, комплексно управляемой на основе больших данных. А к 2030 г. первым на планете полностью цифровым государством. На компьютеризацию важнейших государственных институтов, программ здесь израсходуют 1,5 трлн. долларов. Плюс свыше 150 млрд. - на дальнейшее развитие Искусственного интеллекта.

КИБЕРКОНФУЦИАНСТВО НА МАРШЕ

- Да уж, денег на новые технологии Пекин не жалеет!

- Система социального кредита, названная на Западе «электронным концлагерем» - лишь верхушка гигантского айсберга.

- И что же там, «внизу»?

- Китай – довольно закрытая страна, загадочная. Но кое-какие выводы можно сделать.

В конце октября в Пекине прошел 4-й пленум ЦК КПК. Среди прочих там была поставлена задача «активного участия в глобальном управлении и последовательного внесения вклада в построение сообщества единой судьбы человечества».

- Витиевато!

- Китай - дело тонкое. Ведущий аналитик Международного центра киберполитики Австралийского института стратегической политики Саманта Хоффман, изучив материалы пленума и другие партийные документы, пришла к выводу: Пекин стремится преобразовать не только собственную страну, но и ближайших соседей, затем весь мир по китайским лекалам высокотехнологичного управления на базе традиционных конфуцианских ценностей.

Она даже ввела в оборот термины китайский киберсоциализм, киберконфуцианство. Это первая в мировой истории государственная машина, функционирующая на основе жёстких правил (алгоритмов), завязанных на искусственный интеллект. Алгоритм, в отличие от привычных законодательных норм, не предполагает различного толкования, приспособления к ситуации.

- Вспоминается знаменитое правило Муссолини: друзьям – все, врагам – Закон!

- Программа всегда действует жестко, однозначно. Она свободна от коррупции, кумовства, хищений и прочих недостатков государственных структур во все времена и во всем мире.

По мнению Хоффман, для руководства КНР современные высокие технологии («большие данные», искусственный интеллект, суперкомпьютеры и облачные вычисления, «умные города», интернет вещей, системы сплошного видеонаблюдения и т.п.) являются инструментами создания алгоритмического управления не только Китаем и китайским народом, союзниками и партнерами, но, в перспективе, и всем человечеством. Чтобы обеспечить не просто господство Пекина в мировом информационном пространстве, а превратить всю планету в ресурс для китайского развития.

- Мало ли что нафантазирует единственный аналитик, пусть и авторитетный?

- Саманта Хоффман составляла доклад не в одиночку, а с группой специалистов. Его сейчас широко обсуждают на Западе. Западные разведывательные круги тоже приходят к подобному выводу: вероятной подлинной целью Пекина является не информационно-коммуникационный суверенитет страны и вечное сохранение господства коммунистов в Китае, а переделка всего мира по китайским алгоритмическим лекалам в соответствии с китайской исторической традицией и мировоззрением.

- Переделка всего мира – звучит тревожно.

- Подобные выводы разведслужбы делают, в том числе, из удивительной щедрости Китая, обычно привыкшего выгодно торговать. С 2017 г. Пекин совершенно безвозмездно передал своим союзникам и клиентам по всей планете технологии, отдельные модули Системы Социального Кредита, видеонаблюдения и контроля за гражданами на миллионы юаней и долларов. Например, Никарагуа. Контракты подписаны с Боливией, Эквадором, Танзанией, Мозамбиком, Эритреей. С 2020 г. китайцы подготовят полный пакет документации и технико-экономического обоснования систем социального рейтингования для Казахстана, Монголии, Киргизии. Обязательное условие – обслуживают системы сами китайцы. Фактически началась глобализация китайского наблюдения и контроля за поведением граждан других стран.

Сообщество Пяти глаз (Five Eyes - Единое Киберкомандование Австралии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и США) также отмечает с 2015 г. рост безвозмездных или льготных поставок Пекином программно-аппаратных комплексов для вооруженных сил и разведывательных органов стран-партнеров, конфидентов и друзей Китая. Заменяя западные серверы, компьютеры и прочее электронное оборудование китайским, Поднебесная берет под контроль армии этих стран.

Китайское руководство сможет получать в режиме онлайн полную картину жизни в ПоднебеснойФото: GLOBAL LOOK PRESS

ОБЩАЯ СУДЬБА ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

- Но китайцы не привыкли воевать.

- Действительно, вся китайская стратегия и тактика, насчитывающая тысячи лет, базируется на предпочтительности косвенной, незаметной и оттого наиболее эффективной власти. Запланированное Пекином в ХХ1 веке алгоритмическое господство в мире, по сути, цифровая реализация знаменитых трактатов Сунь Цзы и других китайских военных мыслителей древности, предлагавших обходной, а не лобовой путь к победе в противоборствах. «Не путь войны, а путь хитрости».

Вот почему глава КНР Си Цзиньпин главной целью развития страны называет «Формирование сообщества общей судьбы для человечества».

- И когда это Сообщество сформируется?

- Полагаю, не очень скоро. Но Китай не спешит. За этой цивилизацией – тысячи лет истории!

- Как избежать Всевидящего Ока Большого китайского брата?

- Вы на каком компьютере будете печатать наше интервью?

- У меня ноутбук Lenovo.

- Понятно. Китайская фирма. При желании в Китае наше интервью смогут прочитать еще до того, как оно появится в «Комсомольской правде». Уже в процессе печатания. Вы буковку на клавиатуре тюкнули – они сразу видят. Вывод напрашивается сам собой. Россия должна разрабатывать и выпускать собственные компьютеры, гаджеты, процессоры, видеокарты, чипы с памятью и т.п. Лишь полностью собственное производство харда, софта гарантирует в современном мире информационный суверенитет, контроль «больших данных».

Надо не пугаться, а пристально изучать концепцию глобального информационного лидерства Китая. Курс на мониторинг и корректирующее управление массовым поведением - вовсе не прерогатива Пекина, а общемировой феномен. Те же процессы в масштабах мегаполисов происходят в США и Великобритании, в Южной Азии и Латинской Америке. Постоянно возрастающая хрупкость мира в сочетании с лавинообразным нарастанием сложности и мощи технологий заставляют органы национальной безопасности и охраны правопорядка разных стран повышать эффективность своей работы. В том числе за счет роста информированности, переноса акцента с расследования на предупреждение правонарушений, эксцессов, волнений и т.п.

Россия, трезво понимая собственные сильные и слабые стороны, преимущества и недостатки, должна найти свой путь к упрочению информационного суверенитета, как это делает дружественный Китай.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Пекин ввел обязательное сканирование лиц пользователей смартфонов

С 1 декабря китайцы для подключения новых мобильных сервисов должны просканировать свои лица. Власти утверждают, что это делается для защиты законных прав и интересов граждан в киберпространстве.

Для получения мобильного номера в КНР и прежде требовалось удостоверение личности с фотографией. ( В Москве при желании номер мобильника можно купить за 200 рублей у метро без всяких документов, - Авт.) Теперь фото будут сличать со сканом лица, чтобы точно идентифицировать пользователя. В Поднебесной все пользователи должны присутствовать в Сети под своими настоящими именами. Еще в 2017 году в Китае был принят закон, чтобы интернет-платформы проверяли личность пользователей перед размещением их контента. Новое правило должно усилить эту систему.

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