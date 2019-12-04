Лесные пожары подтвердили теорию ядерной зимы

С момента окончания Второй мировой войны и до сегодняшнего дня на планете царит беспрецедентный исторический период, который ученые окрестили Долгим миром. Крупных войн между великими державами не было без малого 75 лет. Со времен развала Римской империи полководцы не оказывались без серьезной работы на такой долгий срок. Политиков останавливает угроза взаимного уничтожения в случае применения ядерного оружия. Но идею маленькой победоносной ядерной войны периодически отряхивают от нафталина и предъявляют обществу.

На испытаниях взорвали 2000 бомб - и ничего!

Во-первых, как подсказывает народная мудрость, если нельзя, но очень хочется, то можно. Во-вторых, в случае локального конфликта и использования зарядов малой мощности, может, все не так уж и страшно? А в-третьих, не исключено, ученые совершенно напрасно пугают нас ужасами ядерной зимы? Скептики рассуждают так: во время ядерных испытаний в мире было взорвано в общей сложности около 2000 атомных бомб - и никакой ядерной зимы не наступило. А значит, можно и повоевать!

Казалось бы, проверить верность теории ядерной зимы на практике невозможно. Не развязывать же ради этого атомную войну? Однако ученые нашли способ проверить свои расчеты, не устраивая Армагеддон планетарных масштабов. В этом им помогли лесные пожары, которые произошли летом 2017 года в Канаде, где выгорело 1,3 процентов от общей площади провинции Британская Колумбия. Причем тут лесные пожары, спросите вы?

Дело в том, что по мнению ученых, глобальный ущерб от ядерного оружия возникает не от его непосредственного применения, а в результате огненного смерча, который будет выжигать главную цель ядерных ударов - крупные города. Будут полыхать склады, запасы топлива, промышленные объекты, наполненные горючими материалами, и городские кварталы. Именно поэтому ядерные испытания не показатель - те самые 2000 бомб были взорваны либо под землей, либо на пустынных полигонах, где гореть нечему.

Хроника Армагеддона

Канадские лесные пожары 2017 года были настолько интенсивными, что могли имитировать эффект горящих после ядерной бомбардировки городов. Эта катастрофа стала темой исследования группы экологов под руководством профессора Пэнфэя Юя, на момент подготовки статьи он представлял Университет Колорадо (США), а сейчас работает в Университете Цзинань (Китай).

Для изучения поведения дымового шлейфа ученые использовали спутники, воздушные шары и наблюдения, которые велись с борта Международной космической станции.

На начальном этапе раскаленные облака гари и пепла поднялись на высоту 12 километров, это выше зоны полета современных реактивных лайнеров. Создатели теории ядерной зимы предсказывали, что оказавшись в стратосфере частицы сажи не будут оседать в нижние слои атмосферы (где их могло бы смыть дождем), а продолжат подниматься еще выше, заслоняя поверхность Земли от лучей солнца.

- Именно это и происходило в Канаде, - объясняет доктор Пэнфэй Юя. - Частицы гари не только поглощали солнечное тепло, но и нагревали окружающий воздух, в результате конвекции дымовой шлейф за 2 месяца поднялся на высоту до 23 километров и распространился по всему Северному полушарию. Дым от пожарищ держался в средних слоях стратосферы восемь месяцев (!) пока не спустился ниже и его не прибило к земле осадками.

Но самый важный вывод исследователей: теория ядерной зимы получила практическое подтверждение. Количество дыма, возникшего в результате лесных пожаров в Канаде, было в 1000-10 000 раз меньше объемов, которые произведут ракетные удары. Но если масштабировать последствия, то мы получим ту самую ядерную зиму, которая на многие месяцы закроет от нас солнце. Наступят ядерные сумерки, температура воздуха упадет до отрицательных значений, урожай будет уничтожен, скот падет и на Земле начнется глобальный голод.

Закат цивилизации

Для наступления Апокалипсиса даже не надо будет расчехлять свои арсеналы ядерным сверхдержавам - России и США. Планетарной катастрофой обернется даже локальная ядерная война, в рамках которой будут использованы всего-навсего 100 не самых мощных ядерных боеголовок. Так утверждают авторы другого исследования Джошуа Пирс (Мичиганский технологический университет) и Дэвид Денкенбергер (Университет Теннесси).

По их подсчетам, если государство-агрессор атакует Китай - самую густонаселенную страну мира, то непосредственно в результате взрыва 100 ядерных бомб мощностью 15 килотонн (такая была взорвана в Хиросиме) погибнет 34 миллиона человек. Но экологические последствия атаки будут настолько тяжелыми, что ущерб покажется неприемлемым и нападавшей стороне. Это приведет к ядерной зиме, где уровень солнечного света упадет на 20 процентов, примерно на столько же снизится количество осадков.

- Наступит всего лишь ядерная осень - не зима, - поясняет Джошуа Пирс. - Но этого будет достаточно, что производительность сельского хозяйства даже в районах далеких от боевых действий упала на 10-20 процентов. Учитывая, что современная цивилизация зависит от тонко настроенных цепочек поставок продовольствия, то голод охватит всю планету. В Африке и Азии умрут миллионы людей, в странах, где много пахотных земель и мало населения (например в России) будет немногим лучше. Если же взорвется 1000 ядерных бомб, цивилизация вернется на доиндустриальный уровень развития.

Поэтому ученые считают, что арсенал в 100 ядерных боеголовок - это достаточный сдерживающий фактор для любого агрессора. На сегодняшний день человечество накопило 13 865 ядерных боеголовок (см таблицу). Этого хватит, чтобы уничтожить планету несколько раз.

КСТАТИ

Сколько боеголовок у стран Ядерного клуба*

Россия - 6500

США - 6185

Франция - 300

Китай - 290

Великобритания - 200

Пакистан - 160

Индия - 160

Израиль - 90

* По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира. Сведения по Северной Корее, которая тоже обладает ядерным оружием, не приводятся.