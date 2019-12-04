На фоне слухов о разводе с Константином Меладзе Вера Брежнева заявила о любви к мужу

Четыре года назад композитор и продюсер Константин Меладзе ушел от своей супруги Яны, которая родила ему троих детей. Меладзе, проживший с женой 19 лет, уже не мог скрывать романа со своей подопечной, экс-солисткой группы «ВИА Гра» Верой Брежневой.

Как рассказывала в интервью «КП» бывшая супруга продюсера, отношения Меладзе и Брежневой начались много лет назад.

- Подтверждение тому, что муж живет другой жизнью, я получила в 2007 году, - вспоминала Яна Меладзе. - Открыто могу сказать: я из тех женщин, которые, подозревая обман, могут посмотреть телефон мужа. И тогда я не выдержала, набрала ее номер. Сказала: «У меня нет ни упреков, ни претензий. Для меня звонить вам - это унижение. Но я иду на это по одной причине: мне нужно понимать, что происходит в моей семье». Ответ был неискренним: «У нас рабочие и дружеские отношения, как у отца с дочерью. Он мой наставник». Спустя пять лет, в начале 2013 года эта женщина пришла ко мне в дом. Зачем? У меня был один вопрос: «Во имя чего понадобилось столько поломанных судеб? Я же звонила тебе. Посчитай, сколько лет жизни вы у меня отняли. Почти 10 лет!» В ответ - широко открытые глаза: «Просто тогда я посчитала, что так будет лучше...»

Удалила все семейные фото

Однако сейчас, после четырех лет брака, похоже, появились проблемы и в новой семье Меладзе. Во всяком случае так решили поклонники Брежневой, когда певица вдруг удалила со своей страницы в Инстаграме все фото и видео мужа.

«Убрала, чтобы завистников не нервировать», - ответила в комментариях Брежнева.

А потом появились слухи о том, что Константина пленила его подопечная по «ВИА Гре» Эрика Герцег. Тоже блондинка, как Вера, но на шесть лет моложе Брежневой. Хотя в шоу-бизнесе многие подумали, что таким образом Меладзе пытается хоть как-то привлечь внимание к «ВИА Гре», которая за последние годы не выпустила ни одного хита. Солисток популярного ранее коллектива сейчас даже в лицо мало кто знает.

Фанаты тут же стали допрашивать Брежневу в Инстаграме. «Вера, вы собрались разводиться с Константином?» - спросила одна из поклонниц. «Вас это так волнует?» - ушла от ответа Брежнева.

Впрочем, на вручении премии «Золотой граммофон» поп-дива заявила:

- Я люблю всю свою семью, люблю мужа, люблю людей...

Но искренними ли были эти слова или Вера просто пыталась погасить разговоры о разводе?

«К Галушке возврата не будет»

Как рассказали «КП» люди из близкого окружения Брежневой, накануне свадьбы Константин Меладзе подарил невесте самое дорогое - свободу.

- Костя позволил Вере запатентовать псевдоним «Вера Брежнева» как собственный товарный знак. То есть даже в случае их развода у Веры останется сценическое имя, - поведал «Комсомолке» друг пары. - Впрочем, если бы Костя даже и забрал у Веры фамилию, к своей девичьей - Галушка она уже не вернется. По паспорту она Киперман, носит фамилию бывшего мужа (украинского бизнесмена Михаила Кипермана. - Ред.), отца ее младшей дочери Сары.

Друзья пары заверили «КП», что в семье Брежневой все благополучно. И что в декрет певица пока не собирается (что Вера беременна - второй популярный слух про нее).

- Вера фактически кормит весь продюсерский центр своего мужа. Она сегодня самый успешный проект Константина Меладзе, - заверили «КП» приятели пары. - Она впахивает на гастролях, ей просто не до измен...

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