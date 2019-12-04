2019-12-04T15:12:39+03:00
Звезды

Никита Джигурда: «Свадьба с Мариной Анисиной состоится 23 февраля 2020 года»

Артист рассказал kp.ru о переменах в семейной жизни
Инна ФЕДОТОВА
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Свадьба Никиты Джигурды и Марины АнисинойСвадьба Никиты Джигурды и Марины АнисинойФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Никита Джигурда сейчас в Москве: он побывал на очередном судебном заседании по борьбе за наследство миллионерши Людмилы Браташ, и в ближайшие дни вылетает во Францию - там в Бордо его ждет Марина Анисина с сыном и дочкой.

- Никита, вы три года назад развелись с Мариной, прожив в браке 8 лет. Потом быстро примирились и вновь живете вместе. Не планируете узаконить отношения?

- А как вы узнали? Планируем. На 23 февраля 2020 года запланирована свадьба: нужно зарифмовать нашу свадьбу, которая состоялась в 2008 году именно 23 февраля.

- Ваши с Мариной дети учатся - привезете их в Москву на свадьбу?

- Свадьба будет во Франции. Как раз после того, как Большой суд Франции в конце января подтвердит решение Малого суда о вступлении нас с Мариной Анисиной в наследство французского имущества Людмилы Браташ.

- Пока другая сторона - сестра Людмилы Браташ Светлана Романова затягивает суды в России, что происходит с имуществом. Во сколько оно теперь оценивается? Вначале речь шла чуть ли не о миллиарде.

- Сейчас речь идет о 250 миллионах рублей - это оценка вообще всего имущества. После судебных разбирательств был отвергнут иск Романовой о признании завещания в нашу пользу недействительным. Нонсенс заключается в том, что нам так пока и не выдали права на три московские квартиры Браташ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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