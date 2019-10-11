Джигурда запретил Анисиной делать ЭКО из-за Фриске и Заворотнюк

Никита Джигурда и Марина Анисина - одна из самых ярких и эпатажных пар отечественного шоу-бизнеса. Олимпийская чемпионка и экстравагантный артист вместе уже 12 лет. У них подрастают двое детей. Не так давно супруги пережили трагедию - фигуристка потеряла долгожданного малыша. Но артисты надеются, что их мечты о третьем ребенке станут реальностью.

Никита Джигурда по-прежнему, как мальчишка, влюблен в свою жену Марину Анисину. За последние три года на долю этой пары выпало немало испытаний. Как утверждает артист, недоброжелатели пытались рассорить его с любимой женщиной. Они запугивали Анисину и угрожали фигуристке, заставляя навсегда отказаться от мужа. Супругам даже пришлось фиктивно развестись, дабы усыпить бдительность врагов.

marinanisina Я люблю своего венчанного мужа. И благодарна ему за наших маленьких богов...

Сейчас влюбленные снова вместе и готовятся во второй раз сыграть свадьбу. Однако радостное событие омрачила трагедия. Марина Анисина потеряла долгожданного ребенка. "Был срыв беременности на раннем сроке, и на сегодняшний день не получается зачать ребенка", - убивается Джигурда.

marinanisina В свой день рождения танцую даже без музыки. Чего не сделаешь ради любимого мужчины! Спасибо всем за поздравления!

Никита не скрывает, что можно было бы прибегнуть к процедуре ЭКО. Однако решиться на такие меры артисту не позволяет страх. Подвергать опасности здоровье любимой он не намерен.

marinanisina Марина Анисина счастлива в браке с Никитой Джигурдой

"Естественно, ни о каких искусственных оплодотворениях не может быть и речи. И Маринка говорит: «Пожалей меня». А рисковать здоровьем Маринки, особенно после того, что произошло с Настей Заворотнюк и Жанной Фриске, я не буду, потому что без этой женщины мне эта жизнь не мила", - цитирует артиста "Пятый канал".