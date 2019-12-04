2019-12-04T20:20:15+03:00
Общество

Голодовку Шестуна в СИЗО прервут по медицинским показателям

Экс-глава Серпуховского района Подмосковья во время следствия дважды симулировал самоубийство
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде. Фото Антон Кардашов / АГН МоскваЭкс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде. Фото Антон Кардашов / АГН Москва
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Правозащитники заявили, что бывший глава Серпуховского района решил довести себя до самоубийства: потребовал, чтобы "освободили всех политзаключенных страны". Очевидно, обвиняемый в превышении должностных полномочий и мошенничестве считает себя таковым. По этой причине Шестун еще 25 ноября устроил в СИЗО "сухую голодовку", и теперь по заявлению адвоката его вынуждены транспортировать "на допросы на носилках".

Во ФСИН эту информацию подтвердили, но отметили, что жизни Шестуна ничего не угрожает, и ситуация под контролем.

- В связи с неоднократными отказами Шестуна А.В. принимать пищу, деструктивным поведением и халатным отношением к собственному здоровью организован совместный консилиум врачей медико-санитарной части № 77 ФСИН России и специалистов медицинских учреждений государственного здравоохранения. Врачебный консилиум провел комплексное обследование пациента и необходимые клинико-лабораторные исследования. В настоящее время состояние здоровья Шестуна А.В. оценивается как стабильное. Проводится динамическое наблюдение за пациентом. При наличии медицинских показаний и в случае угрозы жизни разработан порядок действий по оказанию медицинской помощи, - сообщили в ведомстве.

Если бывший чиновник будет отказываться от еды, ему назначат ее принудительно: в случае угрозы жизни постояльцев в СИЗО начинают кормить жидкой пищей через тонкую трубку - зонд. Это международная практика.

Отметим, что Шестун не первый раз покусился на свое здоровье. Сразу после отправки в СИЗО оперативники перехватили переписку Шестуна с его доверенными лицами, которая свидетельствовала о "подготовке провокаций в отношении ряда должностных лиц прокуратуры и правоохранительных органов, а также о разработке планов по инсценировке суицида для перевода в медицинское учреждение, в котором у него есть коррупционные связи и контакты".

"Комсомолка" выяснила, что неизвестные советники предлагали Шестуну чаще подавать фиктивные жалобы на ухудшение психического здоровья, голодать и всячески затягивать следствие и судебный процесс, а затем "попасть с больницу СИЗО, где будет проще избежать ответственности за совершенные деяния".

После неудавшейся попытки всех обмануть в СИЗО, Шестун поцарапал себе до крови запястье. Это случилось во время его выступления по видеоконференцсвязи из больницы "Матросской тишины".

По мнению прокурора, даже в СИЗО Шестун пытается активно противодействовать расследованию его дела.

Напомним, бывшего главу Серпуховского района подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2008-2014 годах он незаконно присваивал земельные участки. Имущество Шестун регистрировал на доверенных лиц и десятки мелких фирм. Согласно списку изъятого имущества экс-чиновник был фактически владельцем значительных территорий в 20-ти подмосковных деревнях, в двух поселках, и нескольких земельных участков вдоль автотрасс.

Из материалов суда: "с 2003 по 2018 годы Шестуном и под его руководством приобретены не менее 771 объекта недвижимости общей кадастровой стоимостью 2,56 миллиардов рублей, из которых 654 являются земельными участками в Серпуховском районе совокупной площадью свыше 13,8 миллионов квадратных метров, а также более 43 дорогостоящих автомобилей, мотоциклов, катеров, снегоходов и иной техники престижных марок "Мерседес", "Ауди", "Лексус", "Тойота", "Ленд Ровер", "Сузуки" и "Бомбардье" на сумму более 49,9 миллиона рублей".

Следователи посчитали совокупный доход родственников бывшего чиновника за 2003-2018 гг, и выяснили, что все вместе они заработали за это время 9 миллионов рублей.

Отметим, что сам Шестун свою вину не признает и заявляет, что уголовное преследование связано с его намерением переизбираться главой района.

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После начала прокурорской проверки Шестун пытался продать две базы отдыха в Подмосковье за 1,3 миллиарда рублей и 380 миллионов рублей, чтобы решить свою "проблему" (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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