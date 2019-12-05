"Уехала на пресс-конференцию на Марс": Сюткин не может простить Агузарову за срыв концерта

Жанна Агузарова не ведет соцсети и крайне редко общается с прессой. Всю информацию о ней поклонники узнают от ее коллег буквально по крупицам.

Жанну Агузарову называли третьей певицей Советского Союза после Аллы Пугачевой и Софии Ротару. "Жанна была популярная такая, что она шла по зимнему снегу, а за ней следы ели поклонники", - вспоминает певец Александр Малинин.

Певица собирала стадионы. "Жанна Агузарова - она одна в этом космосе", - заявил Гарик Сукачев.

andreduvan "Ты, только ты!" А точнее Она! Жанна Агузарова

Меж тем в жизни артистки не последнюю роль сыграла Алла Борисовна. Когда в 1984 году после облавы на рок-музыкантов Жанна попала в психиатрическую больницу, именно Примадонна помогла ей оттуда выбраться, пишет Пятый канал.

Пугачева сотрудничала с Агузаровой после того, как та ушла из группы "Браво". Валерий Сюткин по сей день не может ей простить эпатажного поведения. "Был концерт 1998 года, и она нас подвела. Группу «Браво» подвела всю. Просто так уехала из Самары, сославшись на пресс-конференцию на Марсе", - поведал вокалист.

Последние несколько лет о Жанне ничего не было слышно. В прессе писали, мол, у королевы рок-н-ролла проблемы с психикой. Злые языки также сообщали, что Агузарова месяцами не выходит из своей московской квартиры.

Отметим, у Жанны Агузаровой нет ни мужа, ни детей. Более того, певица порвала все связи с родными. "Она живет как жемчужина в раковине. Жанна с мамой родной не поддерживает отношений уже больше 30 лет", - рассказывала как-то родственница звезды.