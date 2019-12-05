2019-12-05T20:20:48+03:00
Звезды

"Весь был больной. И психически, и физически": любовница шокировала признанием об Андрее Миронове

Они были вместе 21 год
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актриса Татьяна Егорова вспомнила о своих отношениях с Андреем Мироновым.Актриса Татьяна Егорова вспомнила о своих отношениях с Андреем Мироновым.
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Татьяна Егорова называет Андрея Миронова главной любовью своей жизни. Актеры были вместе на протяжении 21 года. Более того, артистка несколько раз была беременна от звезды фильма "Бриллиантовая рука".

Татьяна Егорова несколько лет жила затворницей. Но на днях впервые за долгое время появилась на публике и дала интервью. Артистка призналась, что потеряла двух любимых людей - супруга Сергея Шелехова и Андрея Миронова. "Пять лет назад мой муж умер, поэтому я так внезапно пропала, у меня был траур. Сейчас часто хожу на кладбище, да и за могилой Андрея Миронова присматриваю. Все ушли, а я одна осталась", - пояснила она в эфире программы "Прямой эфир".

Вспоминая о своих отношениях с Мироновым, знаменитость заявила, что влюбилась в него на репетиции: "Его глаза синьковые и мои карие встретились, и все закрутилось!".

Артистка отметила, что Андрей был недолюбленным. "У него было состояние брошенности, он думал, что его никто не любит. Ему надо было завоевать любовь. Мою он завоевал. Ему надо было победить все и завоевать любовь зрителей. И он это сделал!", - поделилась Егорова.

Об отношениях Егоровой и Миронова знали коллеги по Театру Сатиры, где они служили. Сплетники шептались, что Миронов вот-вот женится. Меж тем, по словам Татьяны Николаевны, о свадьбе они не думали, а вот детей Андрей Александрович хотел. "Когда я забеременела, решила ребенка сохранить. Потом неудачно упала, и случился выкидыш. У меня была не одна беременность от Миронова, но что сейчас об этом вспоминать. Мы постоянно были на гастролях. Да и Андрей весь был больной. И психически, и физически", - разводит она руками.

Миронов познакомил Егорову со своей мамой, однако подружились женщины лишь после смерти знаменитого актера. "Мария Владимировна часто мне звонила и просила принести ей половину буханки бородинского хлеба и лимон... Я ее навещала до последних дней", - подчеркнула Татьяна Николаевна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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