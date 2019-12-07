«Михалкову придётся снять Аллу в ближайшее время»: Эрнст сделал заявление о кинокарьере Пугачевой

Исколесив с аншлагами всю Россию, «Тот самый концерт» Аллы Пугачёвой вернулся домой, в Москву.

Алла Борисовна приехала на премьеру без охраныФото: Михаил ФРОЛОВ

Напомним: поскольку на юбилейное шоу АБ смогли попасть не все поклонники певицы, Пугачева решила выпустить свой сольник на кинопленке.

Никита Пресняков с женой АленойФото: Михаил ФРОЛОВ

В кинотеатре «Октябрь», где Примадонна сама представила премьеру, царила абсолютно концертная атмосфера. Люди пришли с цветами, которые подарили артистке после премьеры. Билеты на премьеру были выпущены в продажу, поэтому некоторые поклонники звезды, увидев Аллу на расстоянии вытянутой руки, падали в обморок. Благо у кинотеатра дежурила карета «Скорой», которая быстро реанимировали особо впечатлительных фанатов.

Марина и Валентин Юдашкины - самые близкие друзья Пугачёвой.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Все было действительно, как на концерте. После каждой песни - аплодисменты. А на балладах вместо огоньков зажигалок загорались фонарики на телефонах.

Актриса Ирина Розанова с племянницейФото: Михаил ФРОЛОВ

Потрясающие крупные планы с грустными серо-голубыми глазами Аллы Борисовны, ее обволакивающий голос с фирменной хрипотцой.

Фёдор Бондарчук - друг детства Кристины Орбакайте. Именно он помог АБ найти съёмочную группу для кинофильмаФото: Михаил ФРОЛОВ

Фильм получился даже более театральным, чем апрельский концерт. Моноспектакль великой актрисы. Хотя Алла Борисовна терпеть не может этот приторный эпитет. Шутит, мол, от таких слов моментально толстеет.

Игоря Николаева (на фото он с женой Юлей) Пугачева до сих пор в шутку называет «сынком». Когда -то музыкант был самым младшим в «Театре песни Аллы Пугачёвой»Фото: Михаил ФРОЛОВ

Возможно, за счёт крупных планов возникало ощущение разговора Пугачевой с каждым из пришедших на премьеру. Маленькая рыжая женщина, как всегда, заполняла своей фантастической энергетикой огромный зал.

Юля Самойлова с мужем АлексеемФото: Михаил ФРОЛОВ

- Мы собрались тут благодаря человеку, которому верим, которого любим и которым восхищаемся,-взял слово Константин Эрнст (Первый канал-инфоспонсор этой кинопремьеры - Ред.). - Алла, все здесь ради тебя. Алла Борисовна всегда, начиная с 75 года, была пионером на российской музыкальной сцене. И она продолжает быть пионером. Наконец она добралась до кинематографа. Подошла издалека, через свой концерт, сыгранный один раз в Москве. Ещё давно Никита Сергеевич Михалков говорил ей: «Алла, превратись в комическую старуху, тогда буду тебя снимать!» Но так как Алла Борисовна никогда не превратится в старуху, Михалкову придётся ее снять в ближайшее время. Скоро вы об этом узнаете.

Ангелина Вовк и Светлана ДружининаФото: Михаил ФРОЛОВ

На премьеру картины Алла Борисовна пришла с дочерью Кристиной Орбакайте и внуком Никитой Пресняковым.

Друг юности Пугачевой скульптор Михаил ШемякинФото: Михаил ФРОЛОВ

Поздравить «женщину, которая поёт» приехали и другие знаменитости: режиссёр Светлана Дружинина, Федор Бондарчук, Ангелина Вовк, Юрий Николаев, Леонид Якубович, Игорь Николаев, Юлия Самойлова, Стас Намин, Ирина Розанова, Екатерина Волкова, Алика Смехова, Валентин Юдашкин, Игорь Гуляев.

- Моя мама может все, она самая лучшая, - сказала после просмотра фильма Кристина Орбакайте.

В зале Алла Борисовна села рядом со своей дочерью Кристиной Орбакайте. Максим Галкин не смог приехать на премьеру из-за занятости на съёмкахФото: Михаил ФРОЛОВ

- Это и есть концерт, который я назвала “P.S”. Это то самое недосказанное, которое я слава Богу успела досказать, - сказала в финале Алла Борисовна. - Когда я уйду далеко-далеко... - строки из знаменитой песни звезды прервали крики фанатов.

- Нет, оставайся. Мы тебя любим! - зашумели фанаты певицы.

- Если хоть что-нибудь осталось в ваших сердцах, то большей награды я для себя и не желаю, - поблагодарила зал Пугачева. - И все-таки, когда я уйду далеко-далеко, не мучаясь и не тревожась, быть может, вздохнёт кто-то очень легко. А кто-то заплачет, быть может...