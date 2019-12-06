2019-12-06T20:30:38+03:00
Звезды

«Защита от нечисти»: Постройневшая Пугачева блеснула новым амулетом

Алла Борисовна представила свою картину «Тот самый концерт» [видео]
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Алла Пугачева.Алла Пугачева.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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— Я не хочу быть нужной только нескольким избранным людям, - объясняла в беседе с репортёрами Пугачева. — У меня свой стиль: я королева плебеев! Это, казалось бы, очень обидно, а я этим гордилась и горжусь. Людей у нас всегда считали плебеями, а если разобраться, то наши люди — и есть короли.

Именно поэтому Алла Борисовна выпустила для своих поклонников, которые не смогли попасть на ее юбилейный концерт из-за дорогих билетов (частью приглашений тогда завладели перекупщики и продавали билеты в партер аж за 250 тысяч рублей), фильм-концерт, сняв своё шоу “P.S” на киноплёнку.

Фильм «Тот самый концерт» уже с аншлагами прошёл по всем российским кинотеатрам. И теперь наконец доехал до столицы.

Алла Пугачева: &quot;У меня свой стиль: я королева плебеев!&quot;. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Алла Пугачева: "У меня свой стиль: я королева плебеев!".Фото: Михаил ФРОЛОВ

Постройневшая Алла Борисовна блеснула на премьере не только тонкой талией, но и новыми украшениями: массивным кольцом с красным камнем (видимо, подарок мужа Максима Галкина) и новым серебряным амулетом, сделанным в виде головы медведя.

- У язычников фигурки медведя считались оберегом от нечистой силы. Медведь всегда был символом мудрости и силы. Видимо, Алла Борисовна таким образом охраняет своё личное пространство. Она ведь не раз говорила своих интервью, что чувствует себя не в своей тарелке, когда ее ослепляют вспышки фотокамер, - делится с «КП» дизайнер Виолетта Иванова.

КСТАТИ

Равнодушна к бриллиантам

— К украшениям несерьезно отношусь, — делилась в интервью «КП» Алла Борисовна. — Кристина как-то у меня спросила, мол, мама, а где то дорогущее кольцо, что тебе Киркоров подарил? Я говорю, мол, не знаю, куда его дела. Так я его нашла потом на даче, за диваном. Кристине рассказала, она так удивилась: «Мама, ты что! Это же такое дорогое кольцо!» (Смеется.)

Постройневшая Пугачева блеснула новым амулетом.Мария РЕМИЗОВА

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Внезапный визит Аллы Борисовны в Останкино связан с ее фильмом «Тот самый концерт», прокат которого стартует в Москве на следующей неделе. Напомним: минувшей весной свой 70-летний юбилей певица отметила концертом в Кремлёвском дворце. Частью приглашений завладели перекупщики, поэтому цены, мягко говоря, кусались. Билеты в партер стоили аж 250 тысяч рублей. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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