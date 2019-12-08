“Красный декабрь”: Синоптики обещают долгую аномальную оттепель

Помните, Гидрометцентр обещал нам “розовую зиму”? Так вот: прогнозы стали радикальнее. Теперь синоптики говорят уже про “красный декабрь!” Ну или хотя бы “красную декаду”, кому как повезет.

ОТ БЕЛОГО МОРЯ ДО БАЙКАЛА

Собственно, резкое потепление жители многих регионов России уже заметили – причем на огромной территории, от Белого моря до Байкала.

Москву только что завалил снег, но уже через день от него не осталось и следа – снова зеленая трава и лужи. А на календаре 7 декабря вообще-то. Неделя зимы уже прошла.

В прогнозах Гидрометцентра России на следующую неделю тоже сплошные плюсы. В буквальном смысле – плюсовая температура. А уж нравится она вам и или нет, другой вопрос.

В Москве в воскресенье, 8 декабря, днем +2 градуса. В понедельник, вторник и среду, 9 – 11 декабря, потеплеет до +4, будет сыро – с дождем или мокрым снегом. В четверг и пятницу, 12 – 13 декабря, +1...+2, без осадков, и даже выглянет солнце. Так что до конца рабочей недели зимы в столице точно можно не ждать.

СНЕГ? НЕ СЛЫШАЛИ

Снег сошел и на северо-западе – в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде и Пскове. В Санкт-Петербурге, по расчетам Гидрометцентра, в ближайшие дни оттепель, +3....+5 градусов. Начиная со среды, 11 декабря, 0...-1. Тоже не очень-то похоже на настоящую зиму.

Оттепели повсюду. И на севере: в Архангельске, Вологде, Карелии, и на юге: в Астрахани и Воронеже, и на Волге, и на Урале, и в Калининграде. Там вообще +7 в начале недели. В Крыму столько же, +7...+9, в Сочи даже прохладнее. Так что в декабре на Балтике теплее, чем на черноморских курортах.

Рекордное тепло добралось даже до Сибири. В Тюменской и Омской областях выходные были оттепельными. А в Кемеровской области 6 декабря побиты несколько рекордов, с удивлением констатируют в Московском метеобюро. В Кемерове +4,5, в Новокузнецке +5, в городе Тисуль +7,6 градуса. Сибирские морозы? Нет, не слышали. Впрочем, на Кузбассе пик оттепели позади, в ближайшие дни уже небольшой минус, -1...-3.

Фото: Гидрометцентр

ВСЯ РОССИЯ ПОКРАСНЕЛА

В чем дело? В мощных циклонах с Атлантики. Оттепель размером с пол-России – из-за их атмосферных фронтов, дотянувшихся аж до Красноярского края.

“Красную декаду” пообещал россиянам исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд. Поясним, что это значит. На метеорологических картах цветом обозначают аномалии температуры, то есть ее отклонения от климатической нормы. Чуть теплее нормы – розовый цвет, намного теплее – красный. Слегка холоднее – голубой, по полной программе ниже нормы – синий. В прогнозах вплоть до 15 декабря “покраснела” едва ли не вся страна:

- Красный цвет занимает огромные площади. И в Западной Сибири, и Средней Сибири, и на востоке европейской территории страны. Температура на большей части России будет выше нормы на 12 -14 градусов, - вот такой прогноз у Романа Вильфанда и его коллег.

Собственно, и весь декабрь-2019 на картах Гидрометцентра выглядит если не алой, то ярко-розовой.